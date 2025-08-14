Le tariffe della Casa Bianca sono costose e disordinate, minano la crescita economica e trasformano il libero mercato, che un tempo guidava la produttività degli Stati Uniti, in un terreno fertile per la ricerca di rendite e la corruzione

WASHINGTON, DC – Sebbene il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia perseguito una serie di politiche protezionistiche durante il suo primo mandato, il caos economico e l’incertezza che ha scatenato da quando è tornato alla Casa Bianca e ha lanciato la sua guerra commerciale globale fanno sembrare modesti, al confronto, quei primi sforzi.

Inveendo contro i paesi che hanno eccedenze commerciali con gli Stati Uniti, Trump ha giurato di imporre «tariffe reciproche» fino a quando tutti i deficit commerciali dell’America non saranno eliminati. Tuttavia, ha imposto dazi a tappeto anche a paesi con cui gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale, come l’Australia.

L’amministrazione Trump ha addotto un’ampia gamma di ragioni per i suoi aumenti tariffari, oltre alla riduzione dei deficit commerciali bilaterali, tra cui la sicurezza nazionale, la creazione di posti di lavoro e l’aumento delle entrate statali.

Forzare i negoziati

Trump e i suoi consiglieri sostengono che gli altri paesi saranno costretti a negoziare e, in ultima analisi, ad abbassare le proprie tariffe sulle merci statunitensi. Ma il recente accordo tra Stati Uniti e Regno Unito, che impone un prelievo del 10 per cento sulla maggior parte delle esportazioni britanniche, dimostra che anche le tariffe «ridotte» di Trump rimangono storicamente elevate.

L’imprevedibilità delle politiche commerciali di Trump rappresenta una grave minaccia per l’economia globale. Gli annunci di Trump sulle tariffe sono stati seguiti da numerosi ritardi e revisioni, e le scadenze per la finalizzazione di nuovi accordi commerciali si sono susseguite, per poi essere nuovamente prorogate. Questa politica commerciale irregolare, unita alla sua apparente riluttanza a dare seguito alle sue minacce, ha dato origine al soprannome “Taco”, ovvero “Trump se la fa sempre sotto”.

Finora, l’amministrazione Trump ha ottenuto nuovi accordi commerciali solo con una manciata di paesi, e anche quelli sono stati accompagnati da condizioni inaspettate.

Ad esempio, Trump ha annunciato un accordo commerciale con il Vietnam che impone una tariffa del 20 per cento sulle importazioni vietnamite, ma solo se il Vietnam elimina le proprie tariffe sui beni statunitensi e le sue esportazioni non contengono componenti cinesi; in caso contrario, la tariffa sale al 40 per cento.

Sebbene sia inferiore all’aliquota iniziale del 46 per cento proposta da Trump, è comunque molto più alta dell’11 per cento che i responsabili politici vietnamiti – colti di sorpresa dal suo annuncio – avrebbero creduto di aver negoziato. L’Indonesia, da parte sua, ha accettato una tariffa del 19 per cento in cambio della concessione dell’accesso esente da dazi alla maggior parte delle merci statunitensi sul proprio mercato interno. Alla faccia dell’equità e della reciprocità.

Allo stesso modo, le tariffe sulle merci cinesi sono passate dal 10 al 145 per cento, per poi tornare al 10 per cento – almeno temporaneamente. Ma la tariffa media degli Stati Uniti sulle importazioni cinesi ancora si attesta al 51,1 per cento e Trump potrebbe aumentarla di nuovo se i due paesi non riusciranno a raggiungere un accordo commerciale entro il 12 agosto.

All’incertezza si aggiungono gli aumenti tariffari di Trump e le nuove restrizioni sulle importazioni di materie prime. Da gennaio, gli Stati Uniti hanno aumentato le tariffe su acciaio, alluminio e rame al 50 per cento e hanno imposto una tariffa del 25 per cento sui ricambi auto. Sebbene Trump sostenga che l’accordo con la Cina garantirà agli Stati Uniti l’accesso ai minerali di terre rare, il loro status rimane nel limbo delle continue tensioni commerciali.

Una strategia confusionaria

L’intero processo è stato caratterizzato da confusione e incoerenza. Ad esempio, l’amministrazione ha imposto dazi sull’urea – un prodotto chiave per i fertilizzanti – importata dal Qatar e dall’Algeria, ma non dalla Russia. Di conseguenza, a maggio la Russia forniva il 64 per cento delle importazioni di urea negli Stati Uniti, il doppio della quota precedente.

Come se non bastasse, alcune delle azioni di Trump non hanno alcuno scopo economico. In particolare, ha minacciato di colpire il Brasile con tariffe del 50 per cento per fare pressione sul suo governo affinché non persegua l’ex presidente – e alleato di Trump – Jair Bolsonaro. Allo stesso modo, ha reimposto tariffe sulle importazioni di alluminio e acciaio, nonostante sia chiaramente dimostrato che la perdita di posti di lavoro dovuta all’aumento dei costi dei fattori produttivi è stata di gran lunga superiore all’aumento dell’occupazione nelle industrie protette durante il suo primo mandato.

Quando le tariffe variano da paese a paese e possono cambiare in un momento, il caos è inevitabile. Attualmente esistono più di 10mila classificazioni tariffarie che coprono le importazioni da oltre 160 paesi. Ciò significa che potrebbero esistere più di un milione di tariffe diverse, lasciando i funzionari doganali e gli spedizionieri a navigare in un sistema sempre più ingestibile.

Molte delle tariffe di Trump sono apparentemente destinate a rafforzare la sicurezza nazionale, ma è difficile capire in che modo colpire alleati come il Canada aiuti a raggiungere questo obiettivo, soprattutto perché tagliare i fornitori stranieri non farebbe altro che aumentare i costi di approvvigionamento della difesa. Inoltre, i paesi alleati potrebbero aiutare gli Stati Uniti ad aumentare la produzione di alcuni beni quando necessario, sostenendo così la capacità interna.

I danni all’economia Usa

I dazi di Trump danneggeranno l’economia statunitense in diversi modi significativi. Innanzitutto, contrariamente alle affermazioni di Trump, l’aumento delle tariffe non riduce i deficit commerciali. Al contrario, mina gli investimenti e il commercio, aumenta il costo reale dei beni importati e provoca ritorsioni, danneggiando le esportazioni.

L’ironia della sorte vuole che l’aumento della produzione interna, stimolato dalle politiche protezionistiche, riduca il volume delle importazioni – e con esso le entrate tariffarie. In alcuni casi, le tariffe funzionano in modo incrociato: le tariffe sull’acciaio, ad esempio, aumentano i costi dei fattori produttivi per le case automobilistiche. Di conseguenza, le entrate tariffarie saranno probabilmente molto inferiori alle aspettative dell’amministrazione.

Per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, alcune imprese che beneficiano della protezione tariffaria possono investire nell’automazione per sostituire i lavoratori umani, soprattutto nei settori che si basano su manodopera poco qualificata.

Al contrario, le imprese che competono con le importazioni o con i settori orientati all’esportazione probabilmente risponderanno all’incertezza sulle tariffe future ritardando l’espansione della capacità produttiva.

Un’altra conseguenza preoccupante dell’attuale regime tariffario è l’ascesa sempre più visibile del capitalismo clientelare, con un flusso costante di funzionari stranieri e dirigenti d’azienda americani che si recano a Washington per fare pressione per ottenere esenzioni e protezioni tariffarie.

A sei mesi dalla sua seconda presidenza, è evidente che non c’è una logica coerente dietro le tariffe di Trump. Sono costose e disordinate, minano la crescita economica e trasformano il libero mercato che un tempo guidava la produttività degli Stati Uniti in un terreno fertile per la ricerca di rendite e la corruzione.

© Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

© Riproduzione riservata