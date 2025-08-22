Per i sionisti cristiani il ritorno degli ebrei in Terra Santa e la fondazione dello stato d’Israele nel 1948 sono eventi da interpretarsi come compimento delle profezie bibliche che anticiperebbero la fine dei tempi e il ritorno del Messia sulla Terra. L’alleanza con la destra israeliana
“L’alleanza biblica” tra destra israeliana e sionismo cristiano
22 agosto 2025 • 19:20Aggiornato, 22 agosto 2025 • 19:20
