L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni unite nel Congo orientale. Lo ha riferito un portavoce del Parco nazionale di Virunga. Nell’attacco è morto anche un carabiniere della scorta. In una nota, la Farnesina ha confermato «con profondo dolore la morte dei due». L’agenzia Rueters ha riportato che l’obiettivo dell’attacco era probabilmente il rapimento di parte del personale Onu che viaggiava sul convoglio che aveva a bordo anche l’ambasciatore. Il corpo dell’ambasciatore è stato portato all’ospedale di Goma, ma ormai non c’era nulla da fare. Oltre al diplomatico e al carabiniere ci sarebbe una terza vittima non identificata.

L’attacco contro il convoglio nel parco di Virunga non è un caso isolato. In passato diverse bandate si erano scontrate con le forze di polizia che sorvegliano il terreno che confina con il Ruanda e l’Uganda.

Le reazioni politiche

Dopo l’annuncio della morte dell’ambasciatore e del carabiniere la politica ha espresso cordoglio unanime per quanto accaduto. Secondo quanto si apprende dalla Farnesina, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha espresso «profondo dolore» per l’attacco. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha scritto su Twitter: «Sono morti il nostro ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere. Uomini dello Stato al servizio della pace e della cooperazione nel paese africano. Una preghiera li accompagni. Il loro sacrificio non sia vano, la pace vincerà sul terrorismo".

Il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, ha espresso «un pensiero commosso alle famiglie dell'ambasciatore e al carabiniere deceduti a Goma» esprimendo «la vicinanza al corpo diplomatico italiano ed all’arma dei Carabinieri».

© Riproduzione riservata