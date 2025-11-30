Le alleanze disordinate di Gaza. Perché il piano Trump è fragile

Il cessate il fuoco è debole e il sistema di partnership mediorientali di Trump è lacerato da profonde divisioni ideologiche e strategiche: l’asse Qatar-Turchia è troppo favorevole ad Hamas e ai Fratelli Musulmani per il blocco saudita-emiratino-israeliano. E resta da vedere come l’Egitto tollererà il ruolo della Turchia a Gaza
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump probabilmente non conosce nemmeno il libro di John Maynard Keynes del 1919, Le conseguenze economiche della pace, in cui si avvertiva che le dure condizioni imposte alla Germania dopo la Prima guerra mondiale – con i loro «presupposti economici ingiusti e impraticabili» – avrebbero destabilizzato tutta l’Europa. Ma il piano di pace per Gaza in 20 punti di Trump riflette una delle più importanti intuizioni di Keynes, espressa dall’avvertimento che «i p