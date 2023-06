La Germania è in recessione tecnica e la Cina di Xi Jinping non riesce a far ripartire i consumi interni perché una gran parte dei risparmi dei cinesi sono stati investiti nel settore immobiliare oggi in difficoltà. Inoltre la Fed alzerà ancora i tassi e questo potrebbe provocare una recessione.

Mario Draghi, in un discorso al Mit, ha ricordato che la guerra in Ucraina e il ritorno dell’inflazione, assieme alle tensioni con la Cina, hanno determinato un «cambio di paradigma» che ha «spostato silenziosamente la geopolitica globale dalla competizione al conflitto».

La buona notizia è che tutte le 23 principali banche degli Stati Uniti hanno superato lo stress test annuale della Federal Reserve. La cattiva notizia, invece, è che perderebbero qualcosa come 541 miliardi di dollari in un ipotetico “scenario economico apocalittico”.

La buona notizia è che tutte le 23 principali banche degli Stati Uniti hanno superato lo stress test annuale della Federal Reserve, effettuato per valutare la loro capacità di far fronte a un’ipotetica grave crisi finanziaria o a una grave recessione del Pil.

La cattiva notizia, invece, è che le banche americane sarebbero in grado di affrontare il vento in direzione ostinata e contraria ma questo avrebbe un costo elevato per i loro bilanci: secondo il rapporto pubblicato dalla vigilanza Fed, le 23 maggiori banche statunitensi perderebbero qualcosa come 541 miliardi di dollari in un ipotetico “scenario economico apocalittico”.

In ogni caso, secondo il governatore Jerome Powell, avrebbero capitale più che sufficiente per assorbire le perdite. In altre parole sono tutte «ben posizionate per far fronte a una grave recessione e per continuare a concedere prestiti a famiglie e imprese anche in una grave recessione». Va segnalato che le piccole banche locali e le banche regionali di medie dimensioni sono state esentate da questi test.

Inoltre, queste banche generalmente sono sottoposte a minori controlli di vigilanza dopo una riforma voluta dell’ex presidente Donald Trump che ha ammorbidito la legislazione Dodd-Frank emanata dopo la crisi del 2008. «I risultati di oggi confermano che il sistema bancario rimane forte e resistente», ha dichiarato il vicepresidente della Fed per la vigilanza Michael Barr, lo stesso che aveva fatto “mea culpa” nel caso del fallimento della Silicon Valley Bank.

Il salvataggio della Svb

È così? Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank californiana, che era la 16esima in classifica tra gli istituti di credito americani, travolta dal rialzo repentino dei tassi di interesse e per aver collocato troppi fondi in buoni del Tesoro americani a lunga scadenza, i risparmiatori sono diventati molto attenti sulla solidità degli istituti di credito dove hanno collocato i loro risparmi o la liquidità delle loro aziende tecnologiche.

Dopo Silicon Valley Bank sono fallite altre banche regionali Usa come Silvergate e Signature e c’è stato il salvataggio di First Repubblic da parte di Jamie Dimon, il ceo di JpMorgan Chase, la banca cardine del sistema bancario Usa, che ha annunciato l’incorporazione da parte della sua banca del gruppo californiano arrivato al limite del fallimento per la fuga dei suoi correntisti per 100 miliardi di dollari contro i 40 miliardi usciti dalla Silicon Valley Bank.

La rassicurazione di Draghi

Mario Draghi, ex governatore della Bce dal 2011 al 2019, nel primo viaggio dalla fine del suo governo (ottobre 22) negli Usa in un discorso al Massachusetts Institute of Technology, ha ricordato che la guerra in Ucraina e il ritorno dell’inflazione, assieme alle tensioni con la Cina, hanno determinato un «cambio di paradigma» che ha «spostato silenziosamente la geopolitica globale dalla competizione al conflitto».

Ma Draghi ha soprattutto ammesso che le banche centrali non avevano capito l’arrivo dell’inflazione e di non aspettarsi «problemi di stabilità finanziaria». «Le attuali difficoltà bancarie non sono in alcun modo paragonabili alla crisi finanziaria, e andrebbero affrontate con misure ad hoc, come è stato fatto finora», ha concluso Draghi rassicurante.

Preoccupano Germania e Cina

Ma la Germania è in recessione tecnica e la Cina di Xi Jinping non riesce a far ripartire i consumi interni perché una gran parte dei risparmi dei cinesi sono stati investiti nel settore immobiliare oggi in difficoltà.

Così la Banca centrale cinese ha abbassato, in controtendenza globale, i tassi di interesse. Ieri, il presidente della Fed, Jerome Powell, a Sintra in Portogallo ha ribadito che le politiche monetarie rimarranno restrittive per combattere l’inflazione. «Abbiamo alzato i tassi di 500 punti base in un anno e abbiamo ancora dei rialzi da fare», ha detto Powell. Quando? Questo non è chiaro ma il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base al range 5,25-5,50 per cento nella sua riunione di luglio.

«Il mercato del lavoro è solido e stimola i consumi». In questo quadro «una recessione è possibile, ma non è lo scenario più probabile», ha concluso Powell, un giurista prestato all’economia, che deve fare un difficile gioco di equilibrio tra lotta all’inflazione e stabilità finanziaria.

Anche il presidente statunitense, Joe Biden, è intervenuto escludendo nella sua “Bideneconomics” una recessione grazie ai milioni di posti creati, ai maxi investimenti pubblici nella rivoluzione Green e nella digitalizzazione.

