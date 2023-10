Gli occhi sono costantemente rivolti al cielo. La voce è affannata dall’ansia di non farcela. «Anche adesso, durante questa intervista, potrei morire». Il frastuono dei bombardamenti scandisce la videochiamata. «Riesci a sentirli?», chiede spaventato.

Mohamed Alamarin ha 31 anni, una moglie e due figli. Vive a est di Gaza dove, dopo tanti sacrifici, gestisce il forno “Pizza Altaboon”, tra i più noti in città. L’arte della panificazione l’ha imparata la scorsa primavera tra Palermo e Cammarata, provincia di Agrigento, nell’ambito dello stage “Pasta e Pizza, l’impasto tra i popoli”. Da quello stage in Sicilia sono passati pochi mesi, eppure sembra un’eternità. Come se, nel giro di poco tempo, Mohamed avesse vissuto due vite. «È stato per me un periodo bellissimo, di grande scambio culturale che mi ha consentito nel mio piccolo ambito di riportare il cibo italiano nella Striscia di Gaza. Grazie a questa esperienza ho dato una svolta alla mia vita. Il cibo e la cucina, per me, rappresentano tutto. Sono il dialogo tra i paesi, le culture e la storia».

«Quando ho sentito – prosegue – che si sarebbe tenuto un importante stage in Sicilia non ho esitato a partecipare perché sapevo sarebbe stata un’occasione importante per me e anche per la mia famiglia. Nonostante il peso e le difficoltà della burocrazia sono riuscito ad arrivare in Italia con entusiasmo e felicità».

Lo stage in Sicilia

E in effetti quell’esperienza ha dato i suoi frutti. Lì ha conosciuto tante persone, tra cui il campione mondiale di pizza acrobatica Pasqualino Barbasso. Poi il ritorno a Gaza. Lavora in una nota pizzeria e tutto sembra andare per il meglio. Ma le bombe cambiano tutto. Da quando è nato Mohamed ha vissuto sei guerre. Stavolta, però, è diverso. «Questa – dice – è più cruenta. Il livello di tensione è molto alto».

Il giovane pizzaiolo palestinese ritorna con la memoria al giorno dei primi bombardamenti. «Mi stavo vestendo per andare a lavoro, avevo preparato mia figlia per andare a scuola. Improvvisamente durante il tragitto sentiamo il primo bombardamento. Corriamo subito verso casa. Ho subito pensato a mia moglie e all’altra mia figlia. Da quel momento è cominciato l’incubo».

«Ho accompagnato la mia famiglia verso sud – racconta – perché ci dicevano che quella zona sarebbe stata più sicura. Io sono tornato al nord». In realtà a Gaza nessun luogo è veramente sicuro.

La condanna di Hamas

Inevitabile un commento sugli attacchi di Hamas e sul diritto di difesa da parte di Israele. «Voglio precisare, innanzitutto, che non sto con Hamas. Non condivido i metodi violenti. Ma mi pongo tante domande. Ad esempio: perché l’opinione pubblica, i governi, parlano di diritto di difesa da parte degli israeliani e non hanno mai detto nulla su tutto quello che da molti anni subiscono i palestinesi? Prima dello scoppio di questo ennesimo scontro, ogni giorno venivano uccisi tanti palestinesi, tra questi anche bambini. La loro vita vale forse meno di quella di un bimbo israeliano?».

Mohamed, ogni giorno, manda un messaggio WhatsApp all’amico Zaher Darwish, palestinese che vive a Palermo da anni. L’ultimo di pochi giorni fa recitava: «A casa siamo senza luce. Quattro centri ospedalieri sono fuori servizio causa bombardamento». Darwish è segretario del Sunia locale, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari ed è anche presidente dell’associazione “Voci nel silenzio” impegnata nella causa palestinese.

«Dallo scorso 7 ottobre Mohamed mi scrive ogni giorno raccontandomi le difficili condizioni in cui si trova. Provo tanto dolore per lui e per la mia terra. Spero continui ad inviarmi ogni giorno un messaggio. Almeno saprò che starà bene».

Ora il pensiero di Mohamed è rivolto alla famiglia. Non vede la moglie e le figlie da settimane. «La mia famiglia è lontana - dice commosso - ho paura di non rivederla mai più. Mi auguro che la guerra finisca presto. Voglio la pace. Questa è casa mia, voglio continuare a fare le pizze nel mio forno, vivere la mia vita normalmente insieme alla mia famiglia, godermi le mie figlie. Non chiedo altro. Mi auguro che non ci lascino soli, in questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Vi prego, non abbandonateci».

