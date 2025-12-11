Le bordate di Lavrov: «Le idee dell’Europa per la pace sono inutili»

Il capo della diplomazia russa detta le condizioni russe: l'Ucraina deve tornare ad essere non allineata, neutrale e senza armi nucleari». Mentre con gli Stati Uniti «tutti i possibili fraintendimenti e incomprensioni sono stati risolti». Putin intanto stragiura che l’avanzata russa «procede in modo sostenuto»

«L'Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo dei negoziati, ma le idee che l'Europa sta sviluppando non saranno utili». È un consesso piuttosto serio quello nel quale Sergej Lavrov, ministro degli Esteri della Federazione russa, decide di lanciare le sue bordate verso l’Europa. L’Accademia diplomatica del ministero tiene la sua decima tavola rotonda degli ambasciatori, un incontro al quale sono stati invitati più di 100 diplomatici accreditati a Mosca e diversi altri rappresentant