Scudo aereo, caccia Nato pronti al decollo, truppe da mobilitare, più fondi per acquistare più armi e pattugliamenti navali. Da giorni il dibattito sulle garanzie di sicurezza per Kiev si aggiunge di nuove opzioni. Tutto rimane sul tavolo - tra annunci e proclami – mentre Mosca continua con attacchi massicci su tutta l'Ucraina, 574 droni e 40 missili lanciati da est a ovest fino a Lviv nella notte tra il 20 e il 21 agosto.

«L’espressione garanzie di sicurezza è estremamente vaga. Può significare qualsiasi cosa: da un pezzo di carta non vincolante come il Memorandum di Budapest, fino a un impegno serio e solido per il futuro dell’Ucraina, che includa la presenza di truppe dei paesi partner sul suo territorio e la dimostrazione della volontà di usarle per proteggerla», dice a Domani Keir Giles, analista ed esperto in proiezione di potenza della Russia alla Chatham House di Londra.

«L’adesione alla Nato è la migliore e unica vera garanzia di sicurezza per l’Ucraina», incalza Ryhor Nizhnikau, Senior Research Fellow al Finnish Institute of International Affairs. Ma è un'opzione esclusa. Quindi – prosegue Nizhnikau – è necessario sviluppare un piano di deterrenza con «truppe europee sul terreno, un sostegno finanziario e militare di lungo periodo e una protezione parziale dello spazio aereo ucraino. Il problema è che Mosca non accetterà mai questo».

Un eventuale dispiegamento di forze alleate in Ucraina dovrebbe contare su piani – e numeri - diversi da quelli presentati. «Dipende dai compiti assegnati e dalla quantità di truppe. Il piano Macron–Starmer non è adeguato: dieci o ventimila soldati con compiti di addestramento sono ben al di sotto del fabbisogno, considerando che una parte significativa dell’esercito ucraino sarà smobilitata se verrà firmato un accordo di pace», insiste Nizhnikau. «L’Europa ne dovrebbe inviare almeno dieci volte di più e schierarli lungo la linea di contatto», aggiunge.

E poi c'è un altro aspetto. Come spiega Keir Giles, «il punto chiave per qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina è che deve essere robusta, capace di resistere a test, provocazioni e attacchi da parte della Russia, perché questo avverrà inevitabilmente». In uno scenario di scontro diretto «se una forza occidentale in Ucraina venisse attaccata e decidesse che la cosa più opportuna sia ritirarsi, sarebbe peggio che non esserci andata affatto. Le forze devono quindi essere capaci e complete, forze da combattimento, non semplici peacekeeper», sostiene Giles.

La questione resta complessa anche su altri piani. In un documento passato a Domani in anteprima dal Rusi di Londra, Matthew Savill spiega come siano «state avanzate ipotesi di pattugliamento aereo e attività marittime (in particolare lo sminamento navale), ma per avere effetto deterrente tali missioni dovrebbero poter usare la forza e comportare il rischio di coinvolgere più ampiamente la Nato». Per l'analista – che al Rusi è direttore del dipartimento di Military Sciences – «il piano di spendere 100 miliardi di dollari europei per acquistare più armamenti dagli Usa aiuta a rafforzare le difese aeree e mantiene vivo l’interesse americano, ma rappresenta – nella migliore delle ipotesi – una deterrenza “per negazione”, ovvero rende l’Ucraina più difficile da attaccare, come un “riccio d’acciaio”».

In più la cifra di 100 miliardi – aggiunge - è «quattro volte superiore agli impegni assunti dai Paesi europei nell’ultimo Ukraine Defence Contact Group e maggiore del totale degli aiuti militari europei dall’inizio della guerra». Una cifra «difficile da spendere rapidamente, visti i limiti di bilancio dei paesi europei e le restrizioni di capacità industriale«, sostiene. La chiama fog of negotiations, una nebbia dove non si capisce che forma avranno queste garanzie di sicurezza, e chi farà cosa. «Un ottimista potrebbe dire che c’è ancora spazio per un approccio deciso. Un’analisi più realistica suggerisce invece che gli europei faticano a trovare un accordo sui rischi e dipendono da un partner statunitense poco affidabile».

Nato sì, Nato no

Un altro tema è quello di estendere l'Articolo 5 della Nato – un intervento a difesa del paese aggredito da parte degli eserciti di tutti i membri Nato – all'Ucraina, con Kiev fuori dalla Nato. «È difficile credere che Usa o Europa, dopo aver evitato finora un confronto diretto con le forze russe, decidano di essere più aggressivi dopo la cessazione delle ostilità», spiega Sevill. La definisce «Illusione dell'articolo 5 light». Tutte prospettive impraticabili fin quando la Russia avrà una sorta di veto sulle garanzie discusse.

«La realtà è che non esistono garanzie di sicurezza significative per l’Ucraina che possano essere accettabili per la Russia. Per essere davvero significative, dovrebbero essere in grado di ostacolare gli obiettivi russi», annota ancora Keir Giles. In più «il solo fatto che la questione sia stata posta in questi termini – ovvero “ciò che è accettabile per la Russia” – indica una paralisi mentale spaventosa da parte degli Stati Uniti. Non dovrebbe essere necessario chiedere il permesso alla Russia per proteggere le vittime dell’aggressione russa».

