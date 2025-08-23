Parlano gli analisti Keir Giles, Ryhor Nizhnikau, Matthew Savill: dal dispiegamento delle forze alleate lungo la linea del confine fino all’ipotesi di un articolo 5 della Nato in versione “light”, ecco tutte le opzioni sul tavolo. C’è solo un problema: praticamente sono tutte inaccettabili per Mosca
Le garanzie per Kiev? «Soldi, scudo aereo e truppe sul terreno»
23 agosto 2025 • 07:00
Parlano gli analisti Keir Giles, Ryhor Nizhnikau, Matthew Savill: dal dispiegamento delle forze alleate lungo la linea del confine fino all’ipotesi di un articolo 5 della Nato in versione “light”, ecco tutte le opzioni sul tavolo. C’è solo un problema: praticamente sono tutte inaccettabili per Mosca