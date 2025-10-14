Mondo

I fantasmi del Golfo, il ruolo di al-Sisi e le mosse di Meloni: gli interessi in gioco sul piano Trump

Youssef Hassan Holgado
14 ottobre 2025 • 19:15Aggiornato, 14 ottobre 2025 • 19:22

Alla cerimonia per le firme ufficiali dell’accordo tra Hamas e Israele erano presenti trenta leader: ognuno ha i suoi obiettivi. Si fanno notare le assenze, soprattutto quelle di bin Salman e bin Zayed. Intanto sono stati nominati i 15 tecnocrati palestinesi che si occuperanno di amministrare Gaza

Finite le celebrazioni e ultimato lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele, la fase due del piano di Trump è entrata nel vivo mentre nella Striscia proseguono gli scontri armati tra il gruppo palestinese e le gang rivali supportate dallo stato ebraico. Solo nella giornata di ieri si contano decine di vittime, mentre dalle macerie i soccorsi continuano a estrarre i cadaveri dei civili uccisi negli ultimi raid aerei dell’Idf. Ma in Egitto la diplomazia continua il suo corso. Ieri il ministro

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.