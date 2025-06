È un outsider “pragmatico” e ha pieno mandato per imprimere una svolta importante al paese. Appena eletto con il 49 per cento dei voti, il nuovo presidente sudcoreano ha un passato da operaio bambino, vuole ridurre il potere dei conglomerati industriali e dialogare con Pyongyang e Pechino. Tra le sue priorità, quella di dare più tutele ai lavoratori

Ancor più che per eleggere il capo dello stato, i sudcoreani l’altro ieri si erano recati alle urne per voltare pagina, scacciando i fantasmi della legge marziale imposta il 3 dicembre scorso dall’ex presidente Yoon Suk-yeol e dei successivi sei mesi di caos politico.

Per questo, dopo l’impeachment (il terzo in 21 anni) e la rimozione di Yoon il 4 aprile, hanno scelto Lee Jae-myung, del Partito democratico (Dpk), sessantunenne outsider, con un passato da operaio bambino e un presente da combattente pragmatico.

La vittoria di Lee, che ieri ha assunto immediatamente la guida del paese, è stata netta e – potendo contare anche sulla maggioranza parlamentare – gli attribuisce un mandato pieno a guidare per i prossimi cinque anni la quarta economia asiatica.

Il leader del Dpk ha raccolto il 49,42 per cento dei voti, superando ampiamente Kim Moon-soo del conservatore Partito del potere popolare (41,15 per cento), e Lee Jun-seok del Partito riformista, un’altra formazione conservatrice (8,34 percento). Ha votato il 78 per cento dei 44,39 milioni di elettori.

Famiglia povera

Lee viene da una famiglia povera, ha lavorato adolescente nelle fabbriche del generale-presidente Park Chung Hee, che prima di guidare il golpe militare del 16 maggio 1961 aveva servito nel regime fantoccio del Manchukuo, instaurato dall’imperialismo nipponico nella Cina occupata. Operaio già a 12 anni, si è infortunato due volte alla catena di montaggio, procurandosi una disabilità al braccio sinistro. Dopo essere diventato avvocato del lavoro e dei diritti umani, ha lottato contro tutti i regimi autoritari che si sono succeduti nel paese, poi l’ingresso nel Dpk, col quale è diventato sindaco di Seongnam, alla periferia di Seul (dal 2010 al 2018), governatore della provincia di Gyeonggi e infine parlamentare nel 2022, dopo aver perso la sfida per la presidenza con Yoon per una manciata di preferenze (0,73 per cento).

Più stato, meno chaebol

Il 2 gennaio 2024, Lee è sopravvissuto all’accoltellamento da parte di un oppositore politico, nel corso di un’intervista. Dopo che il presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato la legge marziale, Lee si è ripreso in diretta sul suo canale YouTube mentre scavalcava la recinzione dell’edificio dell’Assemblea nazionale aggirando il cordone di soldati e invitando il popolo a radunarsi davanti al palazzo per continuare a protestare.

La priorità assoluta che Lee si è dato – ribadita ieri nel discorso d’insediamento davanti al parlamento – è unire il popolo, suturando (anche grazie agli inevitabili processi) le ferite lasciate dal fallito golpe. Un compito arduo in un paese molto diviso, socialmente e tra progressisti e conservatori. Il nuovo presidente ieri ha invitato a superare questi gap, ma i dati ufficiali dicono che il 40 per cento degli over 65 (che rappresentano circa il 20 per cento della popolazione) vive in povertà.

Da un punto di vista economico dovrà trovare il modo di tenere il passo della Cina nell’innovazione tecnologica, in un paese come il suo, dominato dalle chaebol, i conglomerati industriali familiari. Sul fronte del lavoro Lee – in passato sostenitore di un reddito universale minimo garantito – sarà attento al ceto medio e ai poveri. In campagna elettorale ha promesso una svolta progressista: aumento della spesa pubblica, riduzione del potere delle chaebol, più tutele per i lavoratori e graduale eliminazione delle centrali elettriche a carbone. In più vuole una riforma della Costituzione che consenta due mandati presidenziali.

Gli Usa preoccupati

Lee affronterà i tanti temi in agenda col pragmatismo e la moderazione che lo contraddistinguono. Anche in politica estera. Proverà a dialogare con la Corea del Nord, invece che additarla semplicemente come l’aggressore comunista, come da tradizione dei politici conservatori, che avevano giustificato il fallito colpo di stato proprio per una presunta “connivenza col nemico” da parte del Dpk.

Seul resterà ancorata a Washington, ma provando a difendere i suoi interessi nazionali. Il protezionismo di Trump per la Corea del Sud, un paese industriale dipendente dalle esportazioni, è una minaccia seria. I dazi di Trump, tra i più elevati contro un alleato degli Stati Uniti (25 per cento), danneggerebbero l’export dei principali settori industriali del paese: semiconduttori, acciaio, automobili.

Il segretario di stato, Marco Rubio, congratulandosi con Lee, gli ha subito ricordato l’importanza di rafforzare il patto difesa a tre, con Usa e Giappone, in funzione anti Cina. Ma, anche se le basi a sud del trentottesimo parallelo ospitano 28.500 mila soldati Usa, a differenza del suo predecessore, Lee è aperto al dialogo con Pechino e anche con Mosca, se finirà la guerra in Ucraina (attualmente Seul sostiene con finanziamenti e armamenti la difesa di Kiev).

Mercoledì l’agenzia Yonhap già faceva filtrare le preoccupazioni di anonimi funzionari Usa per un Lee “filo-cinese”. Washington vuole che Seul aumenti la spesa per la difesa, altrimenti, in questo caso, la minaccia è di traslocare i marine.

