L’autocrate bielorusso, presidente dal 1994, non ha mai lasciato lo scettro del comando, usando sia il pugno d’acciaio contro le rivolte di piazza sia le finte aperture democratiche all’Europa. Con la “mediazione” nella crisi fra Putin e Prigožin cerca spazi di autonomia da Mosca per immaginare un futuro dopo lo zar

Il tentato golpe di Evgenij Prigožin, il leader e fondatore di Wagner, ha un mediatore di eccezione, Aleksander Lukashenko, che da satellite di Mosca è diventato il salvatore della patria nel giro di sole 24 ore.

Certo è possibile che Lukashenko abbia voluto intervenire in questa opera di mediazione disperata non tanto o non solo per salvare il presidente Vladimir Putin da una situazione di grave pericolo, ma anche sé stesso da un crollo del regime che lo avrebbe coinvolto e trascinato nella polvere.

Il dittatore più longevo

Non si diventa infatti il dittatore più longevo d’Europa per caso. Lukashenko, 69 anni, è presidente dal 1994, cioè dalle prime elezioni libere dopo la caduta dell’Unione sovietica e da quel giorno non ha mai lasciato lo scettro del comando usando sia il pugno d’acciaio contro le rivolte di piazza sia le finte aperture democratiche all’Europa di Bruxelles.

Un autocrate che nel 2021 non esitò ad attrarre in Bielorussia con la promessa di un transito verso l’Unione europea, migliaia di migranti spingendoli a tentare uno sfondamento del confine con la Polonia.

Un tentativo di destabilizzazione che il premier polacco Mateusz Morawiecki definì come una manovra orchestrata dal Cremlino.

Ma chi è davvero Lukashenko che ha propiziato il misterioso esilio per il capo della Wagner? Un personaggio complesso che solo qualche giorno fa era dato in gravi condizioni dopo un ricovero d’urgenza a Mosca di cui è filtrato pochissimo, tanto che l’opposizione dall’estero aveva incoraggiato il popolo a «tenersi pronto».

Invece Lukashenko è tornato in auge e al centro degli occhi del mondo addirittura con funzioni di mediatore tra forze interne al regime russo. Una farsa? Difficile dirlo.

Le proteste di piazza

All’inizio della sua carriera politica Lukashenko promise una lotta serrata alla corruzione e intanto riusciva ad inanellare riconferme al potere senza mai porre, come un satrapo, un limite alla sua riconferma al vertice.

Tutto questo fino all’agosto 2020, quando accetta di lasciarsi sfidare da tre donne, per venire incontro all’occidente che lo minacciava di sanzioni se non avesse aperto ai diritti delle opposizioni.

La piattaforma di cambiamento guidata da Svetlana Tikhanovskaya trascina i bieolorussi alle urne in massa e quando i risultati sono ancora una volta favorevoli al presidente in carica iniziano le proteste per ricontare i voti e mettere fine al dominio di Lukashenko.

Ma il regime di Minsk usa la mano pesante, incarcera i manifestanti e costringe all’esilio decine di oppositori. Il tutto grazie all’appoggio determinante di Vladimir Putin. L’occidente si stanca, vara sanzioni e spinge nell’area di influenza russa il governo di Minsk.

Lukashenko, però, abilmente cerca di evitare di firmare trattati di cooperazione che equivarrebbero all’annessione con Mosca. E Ora? Secondo l’Institute for the Study of War, «Lukashenko cercherà di sfruttare la de-escalation della ribellione armata di Prigozin per promuovere i suoi obiettivi, come ritardare la formalizzazione dello Stato dell'Unione Russia-Bielorussia o impedire a Putin di utilizzare le forze bielorusse in Ucraina».

Ci riuscirà? Non sarà facile visto che Mosca ha usato la Bielorussia come territorio di transito per attaccare Kiev e ora vuole piazzare lì dei missili nucleari per avvicinarsi ai confini della Nato.

Lukashenko però sta cercando di guadagnare sempre maggiori margini di autonomia decisionale per evitare di essere trascinato nella polvere nel caso in cui il suo potente protettore russo dovesse capitolare. Una mossa abile che tende a separare i destini di Bielorussia e Russia in un momento turbolento per l’orso russo.

La presenza di Prigožin

Prigožin esiliato in Bielorussia «aggiunge un altro elemento di instabilità» nel paese, secondo la leader dell'opposizione bielorussa in esilio dal 2020, Svetlana Tikhanovskaya, che parla di Prigožin come di un «criminale di guerra».

L’opposizione è intervenuta dopo le indiscrezioni secondo cui il leader di Wagner sarebbe andato in Bielorussia al termine della sua rivolta armata contro Mosca. Prigožin, però, a oggi non sarebbe ancora andato in Bielorussia, come previsto dall'accordo raggiunto. Ma l'escalation e la guerra civile intanto non si sono materializzate. E Lukashenko non mancherà certo di farlo pesare, al momento opportuno, nelle trattative con Putin.

