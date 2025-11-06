Leone riceve Abu Mazen, messaggio a Israele sulla soluzione dei due Stati

true false

L’anziano leader palestinese Mahmoud Abbas (89 anni) si è recato giovedì 6 mattina in visita in Vaticano per incontrare Leone XIV. Si è trattato del primo faccia a faccia fra il nuovo pontefice e il presidente palestinese: l’incontro è avvenuto, significativamente, nel decimo anniversario dell’Accordo globale fra Santa Sede e Autorità palestinese con il quale il Vaticano riconosceva ufficialmente lo Stato di Palestina. Al centro dei colloqui, naturalmente, la situazione determinatasi con il conf