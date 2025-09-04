Soluzione dei due Stati, una «pronta ripresa dei negoziati» e «facilitazione degli aiuti umanitari»: è stata un’udienza molto lunga e non facile quella che il pontefice ha concesso al presidente israeliano. Il messaggio di Prevost è stato chiaro: lo Stato ebraico deve muoversi per una rapida soluzione del conflitto in concerto con la comunità internazionale
Leone-Herzog, il grande freddo: «Date un futuro ai palestinesi»
04 settembre 2025 • 20:28
Soluzione dei due Stati, una «pronta ripresa dei negoziati» e «facilitazione degli aiuti umanitari»: è stata un’udienza molto lunga e non facile quella che il pontefice ha concesso al presidente israeliano. Il messaggio di Prevost è stato chiaro: lo Stato ebraico deve muoversi per una rapida soluzione del conflitto in concerto con la comunità internazionale