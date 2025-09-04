Soluzione dei due Stati, una «pronta ripresa dei negoziati» e «facilitazione degli aiuti umanitari»: è stata un’udienza molto lunga e non facile quella che il pontefice ha concesso al presidente israeliano. Il messaggio di Prevost è stato chiaro: lo Stato ebraico deve muoversi per una rapida soluzione del conflitto in concerto con la comunità internazionale

La soluzione al conflitto in Medio Oriente resta quella «dei due Stati» da raggiungere attraverso «una pronta ripresa dei negoziati». È quanto ha riaffermato il papa nel corso del colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog ricevuto in Vaticano nella mattinata di giovedì 4 settembre. Subito dopo il colloquio avuto con Leone XIV, il capo di stato israeliano ha parlato con il segretario di Stato vaticano, cardinal Pietro Parolin e con il segretario per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, monsignor Paul Gallagher.

Tempi lunghi

L’incontro era il primo fra Israele e la Santa Sede successivo all’attacco contro la chiesa della sacra famiglia a Gaza dello scorso 17 luglio nel quale persero la vita tre persone e lo stesso parroco, padre Gabriel Romanelli, rimase ferito. Dunque si è trattato di un colloquio tutt’altro che formale, anche a giudicare dalla durata della visita di Herzog Oltretevere che è durata in tutto 2 ore e 45 minuti, quasi un unicum negli incontri ufficiali tra autorità politiche e vertici della Santa Sede.

È vero che al termine degli incontri ufficiali il presidente d’Israele ha visitato la biblioteca vaticana, tuttavia ciò non toglie che i tempi siano stati estremamente lunghi. Tanto che anche il comunicato ufficiale della Santa sede circa i contenuti dei colloqui ha tardato un po’ rispetto alla prassi abituale prima di essere diffuso, segno che il testo è stato redatto con particolare cura e attenzione ai dettagli. Da sottolineare poi la formula di rito con la quale si apre: «Nel corso dei cordiali colloqui con il Santo Padre e in segreteria di Stato», che non è la stessa utilizzata nel comunicato successivo all’incontro con il vicepresidente statunitense JD Vance dello scorso 15 maggio: in quel caso, infatti, non c’era il riferimento al Santo Padre ma solo alla segreteria di Stato, un modo forse per non lasciare spazio a illazioni circa il fatto che in segreteria di Stato si sia parlato di una cosa e con Leone di altro.

O forse, si è trattato solo di una sottigliezza diplomatica, un segno di rispetto per il presidente di Israele, in quanto capo di Stato. In ogni caso, a saltare agli occhi è la differenza di accenti fra la Santa Sede e lo stesso Herzog in merito ai contenuti dei colloqui.

Per il Vaticano, infatti, «è stata affrontata la situazione politica e sociale del Medio Oriente, dove persistono numerosi conflitti, con particolare attenzione alla tragica situazione a Gaza». Per questo è stata «auspicata una pronta ripresa dei negoziati affinché, con disponibilità e decisioni coraggiose, nonché con il sostegno della comunità internazionale, si possa ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi, raggiungere con urgenza un cessate il fuoco permanente, facilitare l’ingresso sicuro degli aiuti umanitari nelle zone più colpite e garantire il pieno rispetto del diritto umanitario, come pure le legittime aspirazioni dei due popoli». Quindi «si è parlato di come garantire un futuro al popolo palestinese e della pace e stabilità della Regione, ribadendo da parte della Santa Sede la soluzione dei due Stati, come unica via d’uscita dalla guerra in corso. Non è mancato un riferimento a quanto accade in Cisgiordania e all’importante questione della Città di Gerusalemme».

Solo a questo punto «si è convenuto sul valore storico dei rapporti tra la Santa Sede e Israele e sono state affrontate anche alcune questioni riguardanti i rapporti tra le autorità statali e la chiesa locale, con particolare attenzione all’importanza delle comunità cristiane e al loro impegno in loco e in tutto il Medio Oriente, a favore dello sviluppo umano e sociale, specialmente nei settori dell’istruzione, della promozione della coesione sociale e della stabilità della regione».

La risposta di Isaac

Il testo diffuso attraverso il social “X” dal presidente israeliano, dopo aver ringraziato il papa «per la calorosa accoglienza ricevuta oggi in Vaticano», andava dritto sul tema ostaggi valorizzandone la centralità nell’attuale crisi: «Soprattutto, Israele si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas. Israele anela al giorno in cui i popoli del Medio Oriente – i Figli di Abramo – vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza».

Spicca, in questo senso, un inusuale appello-richiamo ai capi religiosi da parte del presidente di Israele: «Tutti i leader di fede e di buona volontà devono unirsi nel chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi, come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l’intera regione». «Israele – continua Herzog – è orgoglioso della sua comunità cristiana e si impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. L’ispirazione e la leadership del Papa nella lotta contro l’odio e la violenza, e nella promozione della pace nel mondo, sono preziose e vitali».

Che in Vaticano si respirasse una certa tensione, è evidente anche dalle immagini che ritraggono Prevost, piuttosto irrigidito e poco sorridente, vicino al presidente Herzog. E che le cose non dovessero filare troppo lisce, del resto, lo si era capito fin dai giorni precedenti la visita in Vaticano, quando la diplomazia di Tel Aviv ha parlato di un invito giunto al leader israeliano da parte del papa ma la sala stampa della Santa Sede smentiva recisamente, affermando che: «È prassi della Santa Sede acconsentire a richieste di udienza rivolte al Pontefice da parte di capi di Stato e di governo, non è prassi rivolgere loro inviti».

Tuttavia, la missione di Herzog aveva degli obiettivi precisi. Ricucire, per quanto possibile, un rapporto con la Chiesa di Roma, che nelle ultime settimane aveva toccato il fondo; cercare di non far dimenticare all’opinione pubblica mondiale il 7 ottobre con la strage di ebrei avvenuta per mano di Hamas, e infine, ricostruire un terreno comune con il Vaticano, in vista dei 60 anni della Nostra Aetate (25 ottobre), il documento del Concilio Vaticano II che cancellava l’accusa di deicidio nei confronti degli ebrei e apriva un nuova stagione nel dialogo tra chiesa cattolica e ebraismo e con le altre tradizioni religiose.

