«Sono stato scelto senza alcun merito, vengo a voi con timore e tremore», ha scandito Leone dando inizio al nuovo pontificato di fronte alla folla sterminata di piazza San Pietro. Ha parlato degli innocenti che muoiono a Gaza e in Ucraina, dando ancora una volta il segno, mentre i potenti della Terra davanti a lui facevano a gara per primeggiare

La figura bianca è tornata ad attraversare la piazza alle nove del mattino, annunciata dalle campane felici e dall'incresparsi della folla, un'onda sorpresa, quasi incredula.

Il nuovo papa è comparso dove il vecchio papa si era congedato poco prima di morire, un mese fa, a bordo della papamobile, in San Pietro, in mezzo a un popolo raccolto come in un ventre materno. Francesco era stato malinconico, un tango, il saluto finale prima di sparire dalla vista.

Leone è passato leggero, in piedi sulla macchina, immerso in una moltitudine di diversi e di uguali: il fratone americano con il berretto XIV insieme ai compagni in saio con lo zainetto, la coppia inginocchiata, tantissimi americani, ufficiali peruviani in alta uniforme, tra i turbanti dei sikh e il copricapo con le piume degli indiani nativi. Ha sfiorato le persone, come una carezza.

Quasi un rito nuziale

Il papa e la moltitudine sono stati, per le due ore della messa di «inizio del ministero petrino del vescovo di Roma», i protagonisti assoluti della storia. Quasi un rito nunziale, tra il vescovo vestito di bianco e il suo popolo. Il terzo protagonista appariva sovrastato, intimidito. I grandi delle Nazioni sparivano di fronte alla ricchezza della liturgia, il canto del Vangelo di Giovanni in greco, la maestosità architettonica della basilica, com'era già accaduto due settimane fa, ai funerali di papa Francesco.

«Tu es Petrus, et portae inferi non praevalebunt, et tibi dabo claves regni caelorum...», ha intonato la Schola quando Robert Francis Prevost ha assunto su sé i segni di Pietro: il pallio di lana bianca, l'anello che sarà spezzato alla morte del pontefice. I simboli più antichi del camminare della Chiesa da due millenni sulle orme di Gesù il Nazareno.

Le figure del pastore e del pescatore che Leone XIV ha usato per raccontare come sarà il suo pontificato, il suo profilo. Il pastore «capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi». Il pescatore, che «getta sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo, navigare nel mare della vita».

Il pastore con il gregge e il pescatore con la sua barca, nel Lago di Tiberiade, come si vede ai piedi del Cristo crocifisso di Salvator Dalì.

Non è la paura ratzingeriana di una tempesta che sconquasserà le ultime certezze, o la frustrazione di aver gettato per tutta la notte le reti, i progetti, senza aver pescato nulla. Da papa Leone arriva un segno di fiducia, nello spirito di Francesco. «Ho sentito forte la sua presenza spirituale, dal Cielo ci accompagna». Una nuova, forte riaffermazione di continuità, quasi l'annuncio di una prossima beatificazione.

Timore e tremore

In questa piazza, quasi mezzo secolo fa, il primo papa non italiano dopo secoli, Giovanni Paolo II, esordì con una sfida titanica. Nei miei ricordi di bambino nella piazza immensa c'è quella voce, quel grido che faceva tremare il colonnato: «Non abbiate paura!». Ieri era il compleanno di Karol Wojtyla, nato il 18 maggio 1920, tra le due guerre mondiali, nelle tenebre dei totalitarismi.

Nel rito del 1978 era ancora previsto che tutti i cardinali omaggiassero il nuovo papa, in segno di obbedienza. Quando arrivò il primate di Polonia, il vecchio Stefan Wyszyński, il leone della resistenza cattolica contro il regime sovietico, il papa si inginocchiò di fronte al maestro, con cui non erano mancati dissensi.

Ieri domenica 18 maggio papa Leone ha mantenuto lo stile dell'esordio, il sussurro. «Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri», ha detto. «Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello...», e per la prima volta in un'omelia papale è spuntato Søren Kierkegaard, la citazione del suo testo sulla solitudine di Abramo davanti a Dio, l'irriducibilità della fede ad altre categorie estetiche o etiche.

Ma Leone XIV non trasmette timore e tremore, come succedeva a Ratzinger. Questo papa, ha spiegato, non proverà a «catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere».

Il pluralismo nelle società democratiche è acquisito per sempre, nessuna delega sarà data ai nuovi crociati che si arrogano il diritto di possedere la verità. Il nuovo papa l'ha detto parlando alla fondazione Centesimus Annus: «L’indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico, attenta alla sacra libertà del rispetto della propria coscienza – anche se erronea – rifiuta il movimento, il cambiamento o l’evoluzione delle idee di fronte a nuovi problemi». Per chi sogna un ritorno al passato dentro la Chiesa è un messaggio chiarissimo.

Al tempo stesso, il papa non avrà paura, non arretrerà di fronte al male, in questo nostro tempo, di fronte a «troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri». «Dentro questa pasta», ha detto Leone XIV, la Chiesa vuole essere «un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità».

La pasta e il lievito

L'immagine evangelica «piccolo lievito» che agisce senza mostrarsi, ricorda il «pezzetto di cielo» di Etty Hillesum morta ad Auschwitz: «L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio». Il lievito della pace. Il papa ha pronunciato per la prima volta la parola Gaza, nel modo più forte, un atto di denuncia verso lentezze, omissioni, complicità. Con l'Ucraina e il Myanmar, dimenticato da tutti.

La pasta del mondo era lì, davanti a lui. I grandi delle Nazioni che fanno a gara per primeggiare, con le arroganze, gli sgambetti, la presunzione di onnipotenza. Neppure ieri si è fermata la corsa ad appropriarsi in modo scomposto dell'evento per risollevare le proprie fortune politiche.

All'uscita, nel retro della basilica, il più incredibile e infernale degli ingorghi, la Chevrolet Suburban con bandiere stelle e strisce e vaticana di JD Vance che blocca l'alfa del Re di Spagna, in mezzo alle tonache porpora dei cardinali e agli emiri, in un caos globale di servizi d'ordine, imprecazioni in tutte le lingue e ordini lanciati nel nulla. «Emirati aspettate, fate passare Spagna» (ovvero Felipe VI), gracchiava in romanesco un uomo del servizio d'ordine nel caos, l'eroe silenzioso della giornata. Pochi minuti dopo siamo tornati alle manovre di sempre: Zelensky con Vance, Meloni con il vice-Trump e l'amica Ursula.

Ma visti nel retro, i potenti apparivano simili alla biblica erba che nasce al mattino e a sera è già finita, superati da quei simboli antichi che contengono quel che manca alla leadership mondane. Il doppio mistero affidato ai discepoli di Cristo. Il mistero della caducità, della fragilità umana, lo scandalo dell'iniquità, del male, e al tempo stesso il mistero di un'alleanza che non conosce tramonto. La promessa semplice risuonata in piazza San Pietro, nel giorno in cui inizia il pontificato di Leone XIV. La speranza che muove gli umili, gli sconosciuti nella storia. Il male non prevarrà.

