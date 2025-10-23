Leone non è il papa che sognava la destra Maga, rimane la frattura tra Vaticano e Usa

true false

Il sogno della destra americana di avere sul soglio di Pietro un papa MAGA è sbiadito. Non ci crede neppure Brian Burch, l’ambasciatore Usa presso la Santa sede appuntato da Trump. In piazza san Pietro oggi sventolano poche bandiere a stelle e strisce, al punto che l’entusiasmo nazionalista del giorno dell’elezione sembra ormai un lontano ricordo. Non basta nascere e crescere nell’Illinois per diventare reazionari, soprattutto se – è il caso dell’agostiniano Prevost – la postura missionaria si t