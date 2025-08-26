I manifestanti hanno bloccato alcune strade e inscenato proteste contro il governo, ma la strage dell’ospedale Nasser a Khan Younis è stata sostanzialmente ignorata. Intanto il cardinale Pizzaballa ha promesso di rimanere nonostante i piani israeliani di occupazione di Gaza City. L’inviato speciale witkoff: «pace a kiev e gaza entro la fine dell’anno»
L’Europa condanna la strage di civili, Israele scende in piazza per gli ostaggi
26 agosto 2025 • 20:31Aggiornato, 26 agosto 2025 • 20:32
