L’Israele dei pro-accordo – secondo i sondaggi circa tre quarti della popolazione sarebbe favorevole a un accordo di cessate il fuoco con Hamas in cambio della liberazione degli ostaggi – è scesa in piazza ancora una volta contro il governo.

Dopo il raduno della vigilia al Muro del Pianto di Gerusalemme lunedì sera, durante tutta la giornata di martedì i manifestanti hanno bloccato strade, inscenato proteste sotto le case dei ministri, tenuto raduni affollati e conferenze stampa a partire dal cuore pulsante della mobilitazione, Piazza degli ostaggi a Tel Aviv, dove in serata si è svolta la grande dimostrazione conclusiva.

«State con noi, state con i combattenti e i riservisti, state con le famiglie in lutto. È ora di porre fine alla guerra, è ora che gli ostaggi tornino a casa», ha dichiarato l’associazione delle famiglie dei rapiti e degli scomparsi nel comunicato di lancio dell’iniziativa battezzata “Yom shibush”, cioè “Giornata di perturbazione”.

La riunione

Il premier Netanyahu, da parte sua, non ha neppure presentato la proposta di accordo dei mediatori al tavolo della riunione del gabinetto di sicurezza che si è tenuta in contemporanea con le proteste, provocando l’indignazione degli organizzatori. Non c’è spazio per la tregua e l’offensiva, per il momento, prosegue come da programma. «È profondamente deludente che proprio nel giorno in cui masse di israeliani scendono in piazza per chiedere il ritorno di tutti gli ostaggi e la fine della guerra, il governo continui a ritardare i progressi sull’accordo, contrariamente alla volontà del popolo», hanno lamentato in una nota.

Gli appelli dei contestatori, come già avvenuto in passato, erano rivolti più a Trump e all’amministrazione Usa che allo stesso governo israeliano, nel quale tanta parte del movimento ha da tempo perso fiducia. «Lei ha dichiarato che nelle prossime 2-3 settimane ci sarà una conclusione definitiva della guerra. Preghiamo affinché ciò sia vero e che lei abbia fissato una scadenza per porre fine alle nostre sofferenze», recita l’appello rivolto al presidente Trump. «Lei si è impegnato direttamente con gli ostaggi liberati a riportare a casa tutti gli ostaggi: ora è il momento di farlo». In realtà, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ieri ha affermato - molto vagamente - di sperare «di risolvere i conflitti, sia in Ucraina sia a Gaza, entro la fine dell’anno».

Le reazioni alla strage

Malgrado la mobilitazione si sia svolta all’indomani di uno dei crimini di guerra più clamorosi compiuti dall’esercito israeliano a Gaza durante la guerra, cioè l’uccisione di cinque giornalisti e altri palestinesi, fra cui membri del personale sanitario, presso l’ospedale Nasser di Khan Younis, la mobilitazione israeliana ha prevalentemente ignorato l’episodio. Anzi. L’Idf ha dichiarato che l’obiettivo del suo attacco fosse una telecamera di sorveglianza di Hamas, oltre ad alcuni militanti. Per questo ha fatto saltare in aria ospedale, soccorritori e giornalisti.

Più di un commento è arrivato dall’Unione europea. La presidente Roberta Metsola, da Rimini, ha preannunciato una posizione forte dell’Europarlamento, mentre un portavoce della Commissione ha ribadito «la richiesta a Israele di rispettare il diritto internazionale umanitario».

La crisi alimentare continua ad attanagliare la popolazione della Striscia mentre su Gaza City, il principale centro abitato, pende la spada di Damocle dell’imminente operazione di terra di vasta scala, già approvata dal governo Netanyahu.

Sull’attesa accelerazione delle operazioni israeliane su Gaza City si sono espressi, sempre nella giornata di martedì, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e quello greco-ortodosso Teofilo III. In un comunicato duramente critico di Israele i rappresentanti hanno dichiarato che le rispettive chiese di Gaza continueranno ad operare come luoghi di ricovero e rifugio per gli sfollati anche a fronte di nuovi ordini di evacuazione israeliani.

«L’operazione non è solo una minaccia, ma una realtà già in fase di attuazione», si legge nella nota, scritta sulla base dell’osservazione diretta della situazione sul campo. «Tra coloro che hanno cercato rifugio all’interno delle mura dei complessi, molti sono indeboliti e malnutriti a causa delle difficoltà degli ultimi mesi. Lasciare la città di Gaza e cercare di fuggire verso sud equivarrebbe a una condanna a morte».

Nella stampa israeliana, nel frattempo, continua a far discutere un attacco sferrato la scorsa settimana da militanti palestinesi contro una postazione dell’esercito israeliano sempre nella zona di Khan Younis, a sud di Gaza. Per quanto sia stato respinto dagli uomini della brigata Kfir senza perdite da parte israeliana, l’attacco ha provocato allarme rispetto alla perdurante capacità dell’organizzazione islamista di compiere azioni di guerriglia a sorpresa contro le forze di occupazione. «Ciò che è veramente grave è che i comandanti sul campo non hanno applicato le lezioni tattiche più elementari che avrebbero dovuto essere apprese dopo il 7 ottobre», ha scritto il veterano giornalista Ron Ben Yishai su uno dei principali quotidiani Yedioth Ahronoth.

«Ancora una volta, l’Idf si è affidato alla tecnologia invece che all’occhio umano; ancora una volta ci è stato insegnato che la tecnologia, la cui visione e copertura sono limitate, non può sostituire l'occhio umano che vede, sospetta, osserva e controlla», ha concluso.

