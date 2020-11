La Corte suprema spagnola ha aperto un’inchiesta per corruzione sulle attività dell’ex re, Juan Carlos I. Si tratta della terza inchiesta a carico dell’ex monarca, dopo quelle iniziate in Svizzera e in Spagna che vedono Juan Carlos accusato di attività finanziarie illecite. Proprio a causa di queste inchieste, ad agosto, l’ex sovrano aveva abbandonato la Spagna scrivendo in una lettera aperta al figlio Felipe IV, attuale re di Spagna, dicendo di «volere evitare ripercussioni sulla casata regnante con alcune condotte private adottate in passato». Juan Carlos è stato sovrano dal 1975 al 2014 e ha guidato la Spagna verso la democrazia contribuendo al superamento del regime dittatoriale di Francisco Franco.

© Riproduzione riservata