Cresce la paura della guerra nel Libano che attende la visita del papa

In Libano cresce l’allarme per una possibile nuova guerra su larga scala dopo che domenica un raid israeliano è tornato a colpire il sud di Beirut, per la quinta volta dal cessate il fuoco del 27 novembre 2024. Il raid ha distrutto tre piani di un edificio a Dahieh, cuore politico di Hezbollah, uccidendo almeno cinque persone, tra cui Haytham Ali Tabatabai, comandante delle forze d’élite Radwan, e ferendone oltre venti. Immediata la reazione del presidente libanese Joseph Aoun, che ha esortato l