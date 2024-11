(articolo in aggiornamento)

Otto razzi da 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano.

I razzi sono atterrati su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi della base, nel momento dell’attacco non era presente alcun soldato. Cinque militari italiani sono al momento sotto osservazione nell’infermeria della base e ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Al momento non si sa chi siano gli autori dell’attacco. Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato da Bruxelles il nuovo attacco, subito dopo il consiglio esteri Ue della difesa, dicendo di aver provato a contattare il suo omologo israeliano, Israel Katz, senza ricevere una risposta: «Sono caduti tre razzi sulla base di Shama. È intollerabile. Le basi di Unifil rappresentano la missione Onu internazionale, e sono di paesi amici di Israele». E ha aggiunto: «Non possiamo più tollerare che questi errori si ripetano con questa frequenza. Per cui vanno date delle disposizioni chiare e inequivocabili alle forze che operano sul campo e mi auguro che sia stato fatto da questo nuovo ministro come era stato fatto dal vecchio ministro».

L’Idf con un post su X ha smentito ogni responsabilità, attribuendola ad Hezbollah.

