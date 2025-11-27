I giovani libanesi a un anno dalla pace: «Tutti si aspettano una nuova guerra»

Paura e speranza tra le nuove generazioni a un anno dalla tregua tra Israele e Hezbollah. Secondo Unifil in dodici mesi si sono contate 9.400 violazioni dello spazio aereo. L’esasperazione dei giovani imprenditori: «Siamo sempre costretti a cominciare da capo»

Parlare al telefono con Fadi è complicato. La connessione va e viene mentre dal nord del Libano si dirige verso la capitale Beirut. «È così da tempo oramai», dice mentre con una mezza risata prova a nascondere la rassegnazione. Dal 2019 il paese attraversa un girone infernale da cui fa fatica a uscire. Prima la crisi finanziaria, poi la pandemia da Covid-19 e poi ancora l’esplosione del porto di Beirut che ha distrutto mezza capitale, cuore economico del paese. E come se non bastasse la guerra t