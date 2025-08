«Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire». Le frasi della premier Giorgia Meloni, pronunciate nel video con cui annunciava di aver ricevuto un avviso di garanzia per la liberazione del torturatore libico Osama Njeeem Almasri, assumono tutt’altro significato leggendo le carte del tribunale dei ministri.

L’Italia è ricattabile e anche se la premier non ha il coraggio di dirlo, lo ha confermato il direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli, sentito come persona informata sui fatti. Caravelli ha parlato di possibili ritorsioni da parte delle Rada forces, la milizia di cui Almasri è uno dei vertici, nei confronti dei cittadini italiani che vivono in Libia e contro gli interessi italiani di Eni nel complesso di Mellitah, da dove parte il gasdotto Greenstream che arriva a Gela.

Domani aveva già raccontato lo scorso febbraio che autorità paramilitari libiche avevano utilizzato canali informali per esercitare pressioni sul personale diplomatico italiano di alto profilo facendo leva sul GreenStream – di cui ne controllano la sicurezza – chiedendo l’immediata liberazione di Almasri.

Ma oltre al ricatto libico, scritto nero su bianco nelle carte del tribunale dei ministri, il direttore dell’Aise ha riferito che con le Rada Forces, i nostri servizi di sicurezza hanno una «proficua collaborazione», soprattutto «in materia di contrasto ad attività legate ai traffici di esseri umani».

In soldoni, l’Italia collabora con la milizia accusata di crimini di guerra e crimini contro l’umanità perpetrati contro i migranti. Tutto pur di arginare il flusso di migranti e tutelare gli stabilimenti Eni in Libia. Resta da capire che tipo di collaborazione c’è tra la milizia e i nostri servizi italiani oltre a scambio di informazioni.

Il quartiere generale delle torture commesse dagli uomini della Rada è il centro di detenzione di Mitiga, costruito vicino all’aeroporto internazionale – controllato dalla stessa milizia – con il lavoro forzato dei migranti imprigionati. L’edificio, secondo l’Onu, è stato ristrutturato proprio con la finalità di realizzare abusi e torture. Isolamento, manganellate, stupri, violenze di ogni tipo non hanno risparmiato neanche i bambini ed erano all’ordine del giorno come descritto nei documenti della Corte dell’Aia.

Negli ultimi tre mesi Tripoli è di nuovo nel caos. Le Rada hanno aumentato la loro potenza di fuoco dopo l’assassinio di Abdel Ghani al-Kikli, noto come Gheniwa, comandante dello Stability support apparatus. Gran parte dei suoi membri, dicono fonti libiche a Domani, sono convogliate nel gruppo di Almasri che ora è uno dei gruppi più forti che si contrappongono al governo di unità nazionale di Abdel Hamid Dbeibeh, alleato del governo italiano di Giorgia Meloni.

Rada, oggi, controlla circa un quarto di Tripoli e vanta, soprattutto, ottimi rapporti con il leader della Cirenaica, Khalifa Haftar, altro alleato strategico del governo Meloni. «Il nemico del mio nemico è mio fratello», riferisce una fonte libica.

La situazione è molto tesa nella capitale, dopo che Dbeibeh aveva chiesto alla milizia di arrendersi e di sottomettersi alla legge dello stato. Il rischio è che scoppi nuovamente la guerra civile. Da settimane, infatti, il dossier libico è tornato al centro delle agende europee. Basta vedere l’incontro che la premier Giorgia Meloni ha tenuto a Tripoli con Dbeibeh e il presidente turco Erdogan.

La transizione politica guidata dall’Onu è fallita, anche per colpa di milizie come la Rada con cui i servizi collaborano attivamente. In settimana i vertici della missione Onu in Libia sono andati a Tripoli per discutere «questioni di sicurezza, in particolare presso l’aeroporto di Mitiga». Controllato proprio da Almasri e i suoi uomini.

