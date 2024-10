L'Idf ha pubblicato un avviso di evacuazione urgente per i residenti di Tiro in vista di nuovi raid aerei contro Hezbollah. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha anche pubblicato su X una mappa delle aree che saranno prese di mira. "Dovete allontanarvi immediatamente dall'area contrassegnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali. Chiunque si trovi vicino al personale, alle strutture e alle armi di Hezbollah sta mettendo in pericolo la propria vita!".