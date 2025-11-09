L’imperialismo degli affari Trump e l’egemonia Usa 2.0

Dal Venezuela all’Argentina: le diverse forme di interventismo mirano a un nuovo tipo di leadership americana. È una variante violenta della dottrina Monroe, dove soldi e dominio prendono il posto del principio “moralizzatore”

Uccideremo coloro che portano la droga nel nostro paese», ha dichiarato di recente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad alcuni giornalisti radunati alla Casa Bianca. Questo è esattamente ciò che la sua amministrazione ha iniziato a fare, utilizzando attacchi aerei nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale per distruggere le imbarcazioni sospettate di trasportare droga e uccidere chiunque si trovasse a bordo, almeno sessantaquattro persone finora. Dal momento che Trump minac