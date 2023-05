Mentre i britannici si spalmano davanti alla BBC e nelle strade di Londra, la mattina dell’incoronazione di re Carlo III comincia già scoppiettante, con la notizia del leader antimonarchico agli arresti. Dopo la morte della regina Elisabetta, la monarchia britannica deve ritrovare un’anima e uno slancio, saprà farlo Carlo? Per ora i sondaggi recitano che il consenso per la monarchia dopo la fine della lunga era della monarca è in calo. La cerimonia di incoronazione sarà anche un tentativo per ravvivarlo.

Come si sviluppa la cerimonia

Comincia alle 11 britanniche il rito per il quale noi aspettiamo da qualche mese – il figlio di Elisabetta è in carica dall’8 settembre 2022 – e Carlo per altri versi da una settantina d’anni: è nato nell’autunno 1948 e arriva al trono quindi 74enne.

La processione di questa mattina si sviluppa da Buckingham Palace in direzione di Westminster Abbey. Dall’alba tutto è pronto e l’abbazia è pronta per accogliere oltre duemila invitati da più di duecento paesi diversi.

Tra gli invitati c’è il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono i leader politici – governo e opposizione, ovviamente anche il sindaco di Londra – e ci sono le celebrità, da Nick Cave a Emma Thompson.

Ci saranno anche i litigiosi fratelli? Pare che Harry sia presente ma non Meghan.

