Parla la volontaria di ritorno dalla sua seconda missione nella Striscia: «Siamo consapevoli di essere dei testimoni di ciò che sta accadendo. Siamo arrivati al punto che il cibo è diventato una terapia, addirittura ci sono madri che sperano che il loro figlio risulti malnutrito così da potergli assicurare il pasto che loro non riescono a dare»

«Ahmed è un infermiere di 23 anni. Con lui ho passato tanto tempo nella mia prima missione. Mi ha raccontato com’era Gaza prima, eravamo seduti e lui si è messo a saltellare dicendomi che era bellissima. Mi ha mostrato le foto del giorno della sua laurea, una sala piena con tutta la sua famiglia e i suoi amici, tutti infermieri neolaureati. Mi ha detto che metà di loro ora non ci sono più.

Ahmed mi ha insegnato che aver paura della morte non impedisce di morire, impedisce di vivere». Parole che tagliano come un coltello le macerie, la fame, la morte nella devastazione sempre più profonda della Striscia di Gaza, dove medici, infermieri e sanitari stremati come i loro pazienti lottano ogni giorno per restare aggrappati alla vita.

Amanda Prezioso, 36 anni, infermiera trentina cooperante di Emergency, è da poco tornata dalla sua seconda missione umanitaria, 8 settimane nella clinica di Al-Qarara, nel nord di Khan Younis. In passato, tre missioni in Afghanistan e poi un primo viaggio a Gaza, da gennaio a marzo: 20 giorni di assedio e poi l’inizio del cessate il fuoco che, si sentiva, non sarebbe durato.

La misura immediata del cambiamento avvenuto nei pochi mesi tra la prima e la seconda missione sono stati i corpi delle persone che conosceva.

Sguardi nel vuoto

«Appena arrivata ho rivisto uno dei nostri driver. Fisicamente era la metà. Anche i miei colleghi erano tutti molto più magri. Le bancarelle vuote. A febbraio, durante il cessate il fuoco, erano entrati alcuni aiuti umanitari e ricordavo la gioia di aver visto arrivare un camion con due bilici di patate. Ora era tutto diverso, non c’era quasi più nulla. Inoltre ho avuto subito la sensazione che le strade fossero più silenziose, meno affollate. Molte persone infatti erano state spinte verso sud, verso il mare, e non potevano tornare».

Emergency ha ottenuto il permesso per operare a Gaza nell’agosto 2024, ma la clinica di Al-Qarara è stata resa operativa solo a gennaio 2025.

Prima di allora, la Ong operava nella struttura di Al-Mawasi, gestita dall’organizzazione locale Cfta. Negli ultimi mesi la situazione è diventata sempre più drammatica, perché medici e infermieri palestinesi vivono nelle stesse condizioni delle persone che curano. Gli stessi problemi, la stessa paura, la stessa fame.

«Ho realizzato che i miei colleghi stavano scomparendo sotto ai miei occhi. Ogni tanto si siedono, hanno lo sguardo nel vuoto, gli gira la testa, si muovono lentamente. Vivono in tenda, non sempre riescono a raggiungere la clinica. Si ammalano. Questo mette a rischio l’esistenza stessa del progetto perché se la gente non ha la forza di fare le cose, come le facciamo?».

Interventi salvavita

Dal 2023 gli ospedali operativi nella Striscia sono passati da 30 a 6, comunque danneggiati dai bombardamenti e limitati nelle attività. La clinica di Emergency cerca di alleggerirli, permettendo loro di dedicarsi più possibile a interventi salvavita. Ma la portata è comunque enorme. «Abbiamo quattro medici, un’ostetrica, una ginecologa, cinque infermieri, una farmacia. Vediamo soprattutto dolori in acuto, infezioni alle vie respiratorie e urinarie, patologie croniche, gravidanze. Il 70 per cento dell’acqua è contaminata. E, ovviamente, sindromi post traumatiche da stress e la fame».

Da luglio la clinica è infatti anche un punto di distribuzione di cibo terapeutico a uso immediato, per combattere la malnutrizione.

«Possiamo darlo ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Dobbiamo misurare la circonferenza del braccio con un righello colorato di verde, giallo, rosso e poi somministrare, è l’unico criterio a cui possiamo affidarci. Siamo arrivati al punto che il cibo è diventato una terapia, addirittura ci sono madri che sperano che il loro figlio risulti malnutrito così da potergli assicurare il pasto che loro non riescono a dare».

Anche per quanto riguarda la strumentazione la situazione è tutt’altro che semplice. «Facciamo richiesta di ciò che ci serve all’Oms, poi abbiamo anche del nostro materiale in attesa di entrare da 6 mesi. Inoltre esiste una lista stilata da Israele di materiali che potrebbero avere un doppio scopo, per loro potenzialmente pericoloso e che quindi non possono entrare: ci sono bombole d’ossigeno ma anche stampelle, sedie a rotelle, protesi, ricambi dei generatori, tutte cose che servirebbero ma non possiamo avere. Così come la benzina, un grosso tema soprattutto se pensi che puoi dover scappare da un momento all’altro».

Una situazione in cui si scava lo spazio per momenti di umanità e di connessione. Come una parola araba pronunciata male o delle semplici bolle di sapone. Un contrasto rumoroso, in un luogo che non è come gli altri.

«Noi umanitari siamo consapevoli di essere dei testimoni di ciò che sta accadendo. E più passa il tempo più mi rendo conto che, per la situazione come è oggi, aiutare significa anche portare la testimonianza di ciò che vediamo».

