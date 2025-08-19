Parla la volontaria di ritorno dalla sua seconda missione nella Striscia: «Siamo consapevoli di essere dei testimoni di ciò che sta accadendo. Siamo arrivati al punto che il cibo è diventato una terapia, addirittura ci sono madri che sperano che il loro figlio risulti malnutrito così da potergli assicurare il pasto che loro non riescono a dare»
L’infermiera: «A Gaza ho visto le persone scomparire sotto i miei occhi»
19 agosto 2025 • 20:03
