L’Iran nutre «seri dubbi sul rispetto degli impegni assunti» da Israele, «compreso il cessate il fuoco». Sono le parole del capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Abdolrahim Mousavi, il quale ha aggiunto che, in caso di un nuovo attacco israeliano, il regime degli ayatollah è pronto «a rispondere con la forza».

Mentre dalle autorità iraniane arrivano segnali di tensione, dagli Usa Donald Trump cerca di gestire la situazione con la sua politica del bastone e della carota. Il presidente americano ha ribadito in una intervista a Fox news che «l’Iran era a un passo dal costruire la bomba» ma che se Teheran «sceglie una politica di pace allora siamo pronti a togliere le sanzioni», sottolineando come questa revoca farebbe «una grande differenza». È la consueta arte negoziale del tycoon che ora vuole il suo volto sul Monte Rushmore e lascia sempre margini di incertezza negli interlocutori.

Il nodo del nucleare

Incertezza che aumenta dopo le parole dell’Aiea. L’Iran potrebbe iniziare a produrre uranio arricchito nel giro di pochi mesi, ha dichiarato Rafael Grossi, responsabile dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni unite, sollevando dubbi sull’efficacia degli attacchi statunitensi volti a distruggere il programma nucleare di Teheran.

Dei funzionari statunitensi hanno dichiarato che i loro attacchi hanno distrutto siti nucleari chiave in Iran. Vero è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia dichiarato venerdì che avrebbe preso in considerazione l’idea di bombardare nuovamente l’Iran se Teheran ricominciasse ad arricchire l’uranio a livelli preoccupanti.

Grossi non ha chiarito però se l’Iran può farlo solo fino al 60 per cento o anche oltre. «Le capacità di cui dispongono ci sono. Possono avere nel giro di pochi mesi, diverse serie di centrifughe che producono uranio arricchito, o anche meno», ha dichiarato Grossi a Cbs News in un’intervista. «L’Iran è un paese molto sofisticato in termini di tecnologia nucleare», ha detto Grossi. «Quindi non si possono distruggere le conoscenze che si hanno». A Grossi è stato anche chiesto notizie secondo cui l’Iran avrebbe spostato le sue scorte di uranio arricchito, e ha risposto che non era chiaro dove si trovi quel materiale.

L’accordo su Gaza

Mentre la situazione iraniana resta tesa, il presidente americano tiene un occhio fisso anche sul conflitto nella Striscia di Gaza. «Fate l’accordo a Gaza e riportate gli ostaggi a casa», ha scritto su Truth Donald Trump nel suo solito modo perentorio da reality show. Il post si può interpretare come una nuova dichiarazione del presidente Usa per fare pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché concluda l’accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla «entro una settimana».

Nelle scorse ore, Trump è tornato a chiedere l’annullamento del processo contro Bibi sottolineando che «in questo momento sta negoziando un accordo con Hamas, che includerà la restituzione degli ostaggi». «Gli Stati Uniti d’America spendono miliardi di dollari ogni anno per proteggere e sostenere Israele», ha scritto Trump, «non lo tollereremo. Lasciate andare Bibi, ha un grande lavoro da fare». Le questioni sullo stato di diritto interessano poco al tycoon.

Il fatto è che l’esercito israeliano ha emesso l’ennesimo ordine di evacuazione per la parte settentrionale della Striscia di Gaza, avvertendo i residenti di Gaza City e delle zone limitrofe di un’imminente escalation militare che ha già provocato 14 morti palestinesi e l’uccisione di un soldato israeliano.

La strategia di Netanyahu

Inoltre un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza e si rifiuta di impegnarsi su alcuni elementi che aveva già approvato. Lo riporta Haaretz. Mardawi ha detto che il primo ministro insiste per rilasciare solo dieci ostaggi, invece di rilasciarli tutti in un’unica fase. «Netanyahu non vuole un accordo», ha detto Mardawi. Una tattica dilatoria ben nota agli osservatori per restare in sella ed evitare il voto.

I politici dell’opposizione israeliana intanto hanno accusato Netanyahu di “svendere” la sicurezza nazionale di Israele per i propri interessi personali, dopo che il presidente Trump ha chiesto per la seconda volta l’annullamento del processo a suo carico: per la parlamentare dei Democratici Naama Lazimi, «scambiando la sua incriminazione in cambio di un accordo politico e della fine della guerra» Netanyahu ha dimostrato la sua inadeguatezza, accusando il premier di «condizionare il futuro di Israele al suo processo».

Dal canto suo il premier Netanyahu ha pubblicamente ringraziato Trump per il sostegno e intanto ha incassato il rinvio da parte del Tribunale di Gerusalemme della sua testimonianza nel processo penale a suo carico. Il premier sarebbe dovuto comparire di fronte ai giudici nelle prossime due settimane. Nella serata del 29 giugno il premier ha riunito i ministri sull’accordo di tregua a Gaza.

