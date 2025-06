Fare previsioni sulla evoluzione politica dell‘Iran è sempre un’operazione pericolosa se si usano le categorie del pensiero occidentale. Per esempio: se i Pasdaran dovessero formulare una strategia asimmetrica di logoramento salterebbero tutti i calcoli che si stanno facendo a Washington come nelle capitali europee

Fare previsioni sulla evoluzione politica dell‘Iran è sempre un’operazione pericolosa se si usano le categorie del pensiero occidentale, come ricorda il celebre "errore di Michel Foucault", quando sostenne nei suoi reportage da Teheran sul Corriere della Sera e su Le Monde il movimento del 1979 di Khomeini sottovalutando il potenziale autoritario e teocratico della rivoluzione iraniana.

La rivoluzione portò alla caduta della monarchia filo-americana ed occidentale dello Scià Mohammad Reza Pahlavi e all'instaurazione della Repubblica Islamica dell'Iran, guidata dall'ayatollah Khomeini, la guida suprema a cui spettava l’ultima parola su ogni decisione politica e che prima di allora era un rifugiato politico in Francia.

Focault vedeva nel movimento khomeinista una forma di «spiritualità politica» e di opposizione contro l'Occidente e le sue forme di sfruttamento. Questa analisi si è rivelata un grave abbaglio, poiché il nuovo regime teocratico sciita ha instaurato, com’è noto, un sistema politico autoritario e repressivo.

Dal 1979 l’Iran ha superato molte crisi con l’Occidente: la presa di 52 ostaggi nell’ambasciata americana di Teheran per 444 giorni ai tempi di Jimmy Carter, la rivolta dell’Onda verde e, da ultimo, la rivolta del velo delle donne per la morte della 22enne Mahsa Amini, dopo l'arresto da parte della polizia morale perché indossava male il velo, l’hijab obbligatorio.

Dopo le rivolte del 2009 per i brogli elettorali a favore di Ahmadinejad e poi quelle per la siccità e poi per l'aumento dei prezzi della benzina, tutte sono state represse dai Pasdaran, i guardiani della rivoluzione. Quando il riformatore moderato interno al regime Hossein Mousavi si schierò contro Ahmadinejad, alle presidenziali del 2009, il risultato era aperto.

Ma il regime dichiarò la vittoria di Ahmadinejad prima che fossero chiusi i seggi provocando una rivolta che durò 20 mesi e che alla fine venne repressa nel sangue. Tutte crisi superate con la repressione dei Pasdaran, i potenti guardiano del regime khomeinista.

La domanda di oggi è: può reggere il regime all’attacco militare di Netanyahu per portare al “regime change” a Teheran? Tra i leader militari uccisi c’è il capo di stato maggiore iraniano, Mohammed Hossein Bagheri. Quest’ultimo è stato uno degli studenti che nel 1979 avevano assaltato l’ambasciata Usa a Teheran per chiedere l’estradizione dello Scià. Bagheri aveva scalato i vertici militari e si era parlato di lui come possibile candidato alla presidenza della Repubblica.

Questo per dire che quella generazione che aveva partecipato alla rivoluzione fin dall’inizio in modo spontaneo e poi era entrata nei quadri della Guardia rivoluzionaria e della leadership militare è la chiave di volta della possibile resa o resistenza del regime alla nuova sfida.

Se i Pasdaran dovessero implodere nelle proprie contraddizioni interne con uno zelo religioso affievolito negli anni e permeata dalla corruzione, allora il destino del regime guidato da Alì Khamenei sarebbe segnato, magari rendendolo solo «incapace di reagire», come suggerisce Olivier Roy. Viceversa se i Pasdaran dovessero formulare una strategia asimmetrica di guerra di lunga durata, di logoramento allora tutto sarebbe più complesso.

Gli artefici della rivoluzione iraniana avevano due obiettivi nel 1979: rifondare la società iraniana in senso anti-occidentale e stabilire l’egemonia iraniana all’estero. Alcuni anni fa Karim Sadjadpour sul Washington Post aveva scritto che «Teheran ha un'enorme influenza in quattro capitali arabe - Damasco, Beirut, Baghdad e Sanaa - e ha fornito aiuti finanziari e militari alle dittature antiamericane a Caracas e Pyongyang».

Oggi invece Teheran è senza proxy. Il regime è debole all’esterno e fragile all’interno. L’attacco agli impianti petroliferi (l’Iran con 3milioni di barili al giorno è il quarto produttore mondiale di greggio) e ai giacimenti di gas di South Pars, tra i maggiori al mondo, rappresenta la minaccia mortale al cuore della ricchezza del regime.

