Quarantasette feriti rappresentano il bilancio dell'incidente di Liverpool, quando, durante la parata per la celebrazione del titolo di Premier League, un uomo ha travolto la folla in festa con la sua auto.

Un uomo, un britannico di 53 anni, è stato subito arrestato. E intanto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore del North West Ambulance Service (NWAS) David Kitchin ha dichiarato che i pazienti sono stati trasportati in vari ospedali di Liverpool per le cure del caso. Poi ha aggiunto che «purtroppo, quattro dei feriti erano bambini». In base a quanto si apprende uno di loro è grave. .Da parte sua, il vice capo della polizia del Merseyside, Jenny Sims, ha affermato che si è trattato di un incidente isolato e che non si tratterebbe di un attacco terroristico.

Il primo ministro Keir Starmer, informato in tempo reale, ha rivolto una dichiarazione al Paese: «Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti», ha scritto. Starmer ha chiesto di essere costantemente aggiornato sugli sviluppi investigativi assieme alla ministra dell'Interno, Yvette Cooper, ma ha pure sollecitato l'opinione pubblica a evitare congetture sui social e a dare ai detective il tempo d'indagare. Anche Cooper si è detta sgomenta e ha promesso il massimo rigore, mentre messaggi di solidarietà sono arrivati al Liverpool Football Club sia dai vertici della Premier League, sia dai rivali sportivi cittadini dell'Everton

