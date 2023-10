Non era mai successo nella storia degli Stati Uniti. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, fedelissimo di Trump. Nominato ad interim Patrick McHenry (North Carolina)

Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, è stato destituito con una mozione di sfiducia: è la prima volta che accade nella storia americana. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, un fedelissimo di Donald Trump. Il repubblicano Patrick McHenry, del North Carolina, è stato nominato speaker pro tempore della Camera dei rappresentanti. A indicare il suo nome è stato lo stesso McCarthy.

McHenry avrà poteri limitati: potrà mettere la Camera in pausa, aggiornare i lavori, riconoscere le candidature per la nomina di un nuovo speaker.

Il voto

Decisivo è stato il voto dei democratici, che si sono uniti ai pochi repubblicani “ribelli”. La sfiducia è passata con 216 voti a favore e 210 contrari. Si chiude così un’aspra lotta tra McCarthy e i membri più intransigenti del partito.

Sono bastati otto, decisivi, voti dei repubblicani: Andy Biggs dell’Arizona, Ken Buck del Colorado, Tim Burchett del Tennessee, Eli Crane dell’Arizona, lo stesso Matt Gaetz della Florida, Bob Good della Virginia, Nancy Mace del South Carolina e Matt Rosendale del Montana.

Gaetz ha accusato McCarthy di non mantenere le promesse e di flirtare con l’opposizione: in particolare di aver fatto approvare il rinvio dello shutdown di un mese e mezzo con i voti dei dem e di avere un “accordo collaterale segreto” con Biden per continuare a finanziare l’Ucraina con una legge ad hoc.

© Riproduzione riservata