È all’insegna del dialogo interreligioso la seconda giornata di papa Francesco in Iraq. Questa mattina (6:30 ora locale), il pontefice è arrivato a Najaf, nell’aeroporto a due passi dalla tomba dell’imam Ali, cugino e genero di Maometto e primo uomo ad essersi convertito all’islam. Nella città santa per gli sciiti iracheni, il pontefice ha incontrato il Grande Ayatollah Al-Sistani.

Nella città santa

L’incontro tra i due leader ha una dimensione religiosa. È significativo che Francesco abbia voluto incontrare Al-Sistani a Najaf piuttosto che a Baghdad. La città santa, centro di pellegrinaggio e di studi religioso, è per gli sciiti il luogo che garantisce l’ingresso al paradiso: nell’altopiano di sabbia che si estende fuori dalle vecchie mura della città santa, infatti, si estende il cimitero più grande del mondo, dove sono sepolti profeti e fedeli. Najaf è anche il luogo dove 1.400 anni fa avvenne il primo scisma islamico da cui nacque lo sciismo. Nella città santa non sono mancati scontri violenti tra le fazioni sciite, esacerbati da un’oppressione portata avanti, almeno dagli anni Sessanta, dal partito sunnita Baath. In un violento scontro nella moschea di Najaf, nel 2003 un gruppo di sciiti pugnalò l’ayatollah Abdel Majid al Khoei e assediò lo stesso ayatollah Al-Sistani nella sua moschea.

Religione e politica

Il primo incontro interreligioso della storia di Najaf mette l’accento anche sul ruolo delle religioni in Medio Oriente. I teologi della città santa sono sempre stati contrari al coinvolgimento della religione nella politica, in opposizione agli sciiti iraniani e alla linea di Khomeini. Il Grande Ayatollah ha più volte ribadito l’opposizione al ruolo degli sciiti in politica, facendo di Najaf l’opposto ideologico della città santa di Qom, incarnazione dell’ideologia khomeinista. Eppure, Al-Sistani ha preso ferme opposizioni contro il terrorismo islamista del sedicente Stato islamico (Isis). Il 13 giugno 2014 ha legittimato le milizie volontarie sciite dello Hašd, nate per arginare il terrorismo, poi appoggiate dal governo di Nūrī al-Mālikī, salito al potere dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Iraq nel 2011.

Negli ultimi anni, l’anziano leader si è schierato al fianco dei manifestanti iracheni, scesi in piazza contro il carovita e la corruzione, ottenendo in breve tempo le dimissioni dell’esecutivo e la lenta riforma elettorale del Paese. Dall’incontro con papa Francesco, l’immagine politica del Grande Ayatollah ne esce rafforzata, soprattutto in vista della sua successione, insidiata da fazioni sciite legate all’Iran.

