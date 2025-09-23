Lo studio sulle Big Tech: «Amazon, SpaceX e Meta minano le democrazie»

Il Corporate Underminers of Democracy 2025 individua sette colossi simbolo di un modello che intreccia lobbismo, violazioni dei diritti e militarizzazione dell’economia
Un documento indipendente firmato dalla Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) ha stilato la lista delle aziende che più minano la democrazia globale. Il Corporate Underminers of Democracy 2025 individua sette colossi economici come simbolo di un modello che intreccia lobbismo aggressivo, violazioni dei diritti, militarizzazione dell’economia ed elusione fiscale. Il rapporto non porta la firma di un think tank privato, ma della più vasta organizzazione sindacale mondiale: l’Ituc rapp