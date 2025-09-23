Il report della più vasta organizzazione sindacale

Lo studio sulle Big Tech: «Amazon, SpaceX e Meta minano le democrazie»

Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, Sundar Pichai ed Elon Musk
Giulio Cavalli
23 settembre 2025 • 19:34Aggiornato, 23 settembre 2025 • 19:52

Il Corporate Underminers of Democracy 2025 individua sette colossi simbolo di un modello che intreccia lobbismo, violazioni dei diritti e militarizzazione dell’economia

Un documento indipendente firmato dalla Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) ha stilato la lista delle aziende che più minano la democrazia globale. Il Corporate Underminers of Democracy 2025 individua sette colossi economici come simbolo di un modello che intreccia lobbismo aggressivo, violazioni dei diritti, militarizzazione dell’economia ed elusione fiscale. Il rapporto non porta la firma di un think tank privato, ma della più vasta organizzazione sindacale mondiale: l’Ituc rapp

Giulio Cavalli

Scrittore, giornalista e regista