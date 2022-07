Ricostruire l’Ucraina, sì ma come? Di certo sarà «il compito comune di tutto il mondo democratico», ha detto lunedì il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in apertura della Conferenza dei donatori di Lugano, che tratterà i contorni della futura ricostruzione del paese invaso quattro mesi or sono dalla Russia.

«La ricostruzione dell’Ucraina è compito comune di tutto il mondo democratico» e «il più importante contributo alla pace nel mondo», ha dichiarato Zelensky durante un discorso trasmesso in videoconferenza davanti ai leader dei paesi alleati di Kiev e a molte istituzioni internazionali, oltre a rappresentanti del settore privato. Ma dietro queste parole c’è molto di più.

La conferenza a Lugano in realtà era stata pianificata molto prima della guerra e inizialmente era destinata a concentrarsi sulle riforme in Ucraina e in particolare sulla lotta alla corruzione endemica.

Un tema scottante: nel suo rapporto del 2021, la ong Transparency International classifica questo paese al 122° posto su 180. È un risultato migliore rispetto al 2014 (142°) e della Russia (136°), ma ancora molto indietro rispetto ai suoi vicini dell’Ue (la peggiore, la Bulgaria, è al 78° posto).

A Lugano si è parlato soprattutto di ricostruzione ma anche, per via delle somme in gioco, dei rischi di appropriazione indebita e corruzione.

Lugano in buona sostanza non vuole essere solo una classica conferenza di un elenco di finanziatori – dove tutti annunciano l'importo del proprio “assegno” e fanno a gara per far vedere quanto sono generosi – ma deve definire i principi e le priorità di un processo di ricostruzione.

La tabella di marcia

La Conferenza di Lugano in due giorni dovrebbe cercare di stilare la tabella di marcia per la ricostruzione postbellica dell’Ucraina.

A prendere parte all’evento ci sono rappresentanti di istituzioni internazionali, uomini d’affari e leader politici, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro ceco, Petr Fiala, che ha appena assunto la presidenza di turno dell’Unione europea.

A rappresentare Kiev una delegazione di un centinaio di persone, guidate dal primo ministro, Denys Shmygal, e dal presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk, ricevuti domenica dal presidente svizzero Ignazio Cassis.

Dopo l’inizio della guerra, l’obiettivo dell’evento è diventato dar vita a una sorta di piano Marshall per risollevare il paese.

Lo sforzo finanziario

Lo sforzo finanziario necessario appare davvero ingente. Le stime parlano di oltre 120.000 case distrutte, con danni per 104 miliardi di dollari, secondo le valutazioni della Kyiv School of Economics (Kse).

Secondo questo istituto, almeno 45 milioni di metri quadrati di abitazioni, 256 imprese, 656 istituzioni mediche e 1.177 istituzioni educative sono state danneggiate, distrutte o sequestrate, mentre l’economia ucraina ha già subito perdite per 600 miliardi di dollari dall’inizio della guerra.

La Banca europea per gli investimenti proporrà la creazione di un nuovo fondo per l’Ucraina, che potrebbe raggiungere i 100 miliardi di euro. Liz Truss, ministro degli Esteri britannico, ha affermato che Londra sosterrà la ricostruzione della città e della regione di Kiev su richiesta di Zelensky stesso.

Le parole di von der Leyen

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha una ambizione nel cassetto. «Il vostro percorso europeo e la ricostruzione del paese andranno di pari passo», ha detto von der Leyen.

«L’Ucraina sarà in prima linea. Dovranno essere effettuati ingenti investimenti dovranno arrivare. Ma per massimizzare il loro impatto e per promuovere la fiducia delle imprese, investimenti dovranno essere accompagnati da una nuova ondata di riforme», ha spiegato la numero uno dell’esecutivo europeo.

Parlando delle riforme da mettere in campo, von der Leyen ha spiegato: «Il nuovo capo dell’ufficio del procuratore anticorruzione e il nuovo direttore dell’ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina dovrebbero essere nominati al più presto. O ancora, i progetti di riforma della Corte Costituzionale. È necessaria una legislazione per le procedure di selezione per i giudici, in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia».

«Oppure – ha osservato – pensiamo all'eccessiva influenza degli oligarchi sull’economia. Oggi l’Ucraina è l’unico paese del Partenariato orientale europeo ad aver adottato una legge per spezzare la presa degli oligarchi sulla vita economica e politica. E di questo mi congratulo con voi. Ora questa legge va implementata».

