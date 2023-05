I leader del G7 discuteranno l’idea di un vertice internazionale di pace sull’Ucraina in occasione della riunione di questa settimana ma potrebbero ribadire, nel comunicato finale, la necessità di rispettare i confini nello stretto di Taiwan e prendere posizione sui limiti e i pericoli dell’Intelligenza artificiale.

Un’agenda molto fitta che cade in momento delicato per la situazione globale, per un vertice ideato nel 1975 dal presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d’Estaing, che invitò a parlare “davanti al caminetto” del castello di Rambouillet i capi di stato e di governo delle sette maggiori “democrazie industriali” per discutere della situazione economica internazionale, resa instabile dalla fine della parità fissa tra oro e dollaro decisa nel 1991 da Washington e dalla crisi petrolifera.

Questa volta per il G7, che Jake Sullivan, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, una volta descrisse come «il comitato di coordinamento del mondo libero», è diverso perché i rischi geopolitici sono molto maggiori di quelli economici. E di questo discuteranno i leader del G7 che si incontreranno da oggi al 21 maggio nella città giapponese di Hiroshima. Il tutto mentre il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato il guanto di sfida e ha convocato un contro-vertice con i suoi omologhi delle cinque repubbliche dell’Asia centrale, volto a rafforzare i legami regionali, nelle stesse ore in cui Joe Biden (distratto dalla crisi del tetto al debito americano) incontra i leader del G7 in Giappone. Una situazione a cui secondo le previsioni del segretario al Tesoro, Janet Yellen, se non si dovesse trovare una soluzione, gli Usa potrebbero rischiare il default già a inizio giugno. Un “cigno nero” per la finanza internazionale.

Ucraina e sanzioni

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prenderà parte al G7 in videoconferenza secondo quanto affermato dal premier giapponese, Fumio Kishida. I tre giorni di summit prevedono nel otto sessioni di lavoro e varie occasioni per gli incontri allargati con i leader di Paesi come India e Brasile, nonché di altri attori quali Australia, Corea del Sud e Asean.

Il presidente americano, Joe Biden, avrà il suo primo impegno con il premier nipponico, Fumio Kishida, in un incontro in programma subito dopo quello tra Kishida e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Kishida e Biden discuteranno delle capacità di risposta dell’alleanza dei loro Paesi tra le crescenti tensioni su Cina e Corea del Nord. Si parlerà anche, secondo la Reuters, di nuove sanzioni alla Russia che potrebbero estendersi al settore dei diamanti dopo petrolio e gas e dei limiti di investimento verso la Cina, con la Germania del cancelliere tedesco Olaf Scholz che sul tema è molto prudente.

Alla vigilia del meeting, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sullivan ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che il presidente visiterà oggi il Peace Memorial Museum con le controparti del G7, in ricordo della tragedia della prima bomba atomica sganciata sulla città dagli Usa il 6 agosto del 1945. E intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato il suo omologo giapponese Kishida per l’accoglienza alla vigilia del vertice G7. «Sono molto contenta del nostro partenariato strategico che ci sta consentendo di intensificare la nostra collaborazione.

Siamo uniti nell’impegno a tutela di un ordine internazionale fondato sulle regole, della pace e della stabilità, da scienza e tecnologia a cooperazione industriale e sicurezza», ha scritto sui social.

Elefanti nella stanza

Da parte sua, Pechino ha esortato Usa, Giappone, e gli altri Paesi del G7 «a rispettare i documenti politici sulle relazioni bilaterali con la Cina, a rispettare il principio della “Unica Cina”, a sospendere le connivenze e il sostegno alle forze di indipendenza di Taiwan». Questo il monito del portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, in merito alle ventilate ipotesi che il summit G7 di Hiroshima includa nel documento finale il richiamo sull’«importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan».

In sostanza i leader del G7 in questi giorni cercheranno il modo più idoneo per fare cessare il conflitto in Ucraina e come prevenirne uno con la Cina. Inoltre i leader del G7 saranno anche alla ricerca di unità di intenti su come convincere il sud del mondo a unirsi allo sforzo di contenimento di Russia e Cina. Non proprio un obiettivo di facile realizzazione.

