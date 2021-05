Non ci sono vittime, mentre due uomini sono stati ricoverati per aver inalato una quantità eccessiva di fumo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per oltre tre ore prima di placare le fiamme. Il palazzo era rivestito di pannelli contenenti alluminio, probabilmente la causa dell'incendio

Un grande incendio è scoppiato in un palazzo di 19 piani nella zona est di Londra, nel quartiere di Poplar. Non ci sono state vittime, ma due inquilini del palazzo sono rimasti feriti a causa delle fiamme e sono stati trasportati in ospedale. Quattro bambini e 38 adulti, invece, sono stati evacuati, hanno fatto sapere gli agenti della London fire brigade (Lfb), i vigili del fuoco inglesi.

Circa 125 pompieri, dalle 8 e 55 di questa mattina, hanno trascorso quasi tre ore affrontando l'incendio, invaso da una fitta nuvola di fumo nero fino all'ultimo piano.

«Parti dell'ottavo, nono e decimo piano erano avvolti dalle fiamme», hanno spiegato i vigili di Lfb. «Grazie ai respiratori, siamo riusciti a portare in salvo moltissime persone. Due uomini sono stati portati in ospedale per aver inalato una quantità eccessiva di fumo», hanno aggiunto.

Secondo quanto riferito dai residenti alla Bbc, l'edificio in fiamme era il blocco D del New Providence Wharf Estate, di proprietà della società irlandese Ballymore, che possiede 1.535 appartamenti in diversi edifici e un albergo.

Circa il 20 per cento della facciata del grattacielo andato in fiamme era rivestita da pannelli in Acm, fatti in composito di alluminio, che si è scoperto essere il fattore chiave nell'incendio della Grenfell Tower nel 2017. Il sindaco di Tower Hamlets, John Biggs, ha espresso alla Bbc la sua preoccupazione per l'incendio: «Ho lavorato con i residenti di questo blocco per molto tempo per aiutarli a risolvere i problemi di sicurezza antincendio. La loro sicurezza deve venire prima di tutto», ha dichiarato.

Una portavoce del London ambulance service ha dichiarato che i soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 9, e ha inviato equipaggi di ambulanza, manager di team clinici, un ufficiale di pianificazione e resilienza delle emergenze e squadre di risposta per le aree pericolose.

© Riproduzione riservata