Il ministro degli Esteri dell’Uruguay: «iIl sistema di centralizzazione Onu non è più sostenibile. Il passato non torna, ci sono meno risorse. Il prossimo segretario o la prossima segretaria generale potrebbe venire dall’America latina, è una responsabilità per noi»

Mario Lubetkin è ministro degli Esteri dell’Uruguay, componente del governo progressista del Frente amplio, guidato da Yamandú Orsi, insediatosi lo scorso 1° marzo per il periodo 2025-2030. Lubetkin, 67 anni, ha cognome lituano. E origini italiane, come molti dei suoi connazionali.

All’ingresso dell’ufficio dell’ambasciata del suo paese a Roma, dove ci riceve, c’è un dipinto di Giuseppe Garibaldi, che in Uruguay visse per circa un decennio. A Montevideo, l’eroe dei due mondi si barcamenò tra i lavori più disparati per sopravvivere e affinò le tattiche di guerra utilizzate nel Risorgimento.

Lubetkin è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di papa Francesco: «La sua figura supera la dimensione religiosa, ha rappresentato una visione del mondo, solidale, dal lato dei più vulnerabili, di pace. La sua voce cosi naturale, in un mondo cosi crudele, si era trasformata in qualcosa di eccezionale. Credo fosse totalmente cosciente della responsabilità che aveva».

Anche in Uruguay, il paese più laico dell’America Latina, il governo ha dichiarato lutto nazionale. «Alcuni ci hanno criticato perché ho parlato di Santo padre e non di un capo di stato, ma credo che la nostra posizione sia sintonizzata con il sentire della maggioranza degli uruguaiani» dice Lubetkin.

Mercosur

L’Uruguay è tra i paesi fondatori del Mercosur, il mercato comune costituito nel 1991 con Brasile, Argentina e Paraguay. Il governo precedente, di centrodestra guidato da Lacalle Pou, aveva cercato un accordo di libero scambio con la Cina, venendo meno alla regola di non siglare accordi al di fuori del Mercosur.

L’accordo con Pechino, il primo partner commerciale dell’Uruguay, non è stato raggiunto e il nuovo governo non sembra voler proseguire su quella strada. «Mercosur ha molte debolezze, ma in uno scenario geopolitico come quello attuale, può occupare un ruolo importante, non vogliamo passare da uno scenario multilaterale a uno bilaterale» afferma il capo della diplomazia uruguaiana.

«Il mio ruolo è allineare la politica estera con altri obiettivi, come l’attrazione di investimenti esteri e l’espansione del commercio”. Anche per questo, insiste sulla ratifica dell’accordo Unione europea-Mercosur. «Noi paesi del Mercosur, le nostre società e i parlamenti, siamo tutti a favore dell’accordo. Il problema è in Europa. Non si tratta solo di vendere più carne o cotone, ma di creare una comunità economica e culturale di 800 milioni di persone. Il momento è adesso, abbiamo bisogno di sentire un messaggio chiaro dagli europei. Il mondo non si ferma, rischiamo di perdere l’opportunità», spiega.

La Celac

Tra i primi viaggi di stato del Ministro Lubetkin c’è stata Tegucigalpa, capitale dell’Honduras. Lì, lo scorso 9 aprile si è tenuto il IX vertice della Celac, la Comunità dei 33 stati latinoamericani e dei Caraibi. Considerate le fratture politiche nella regione, lo svolgimento della riunione è già un successo, anche se la dichiarazione finale – osteggiata dai governi più di destra – è debole e non contiene posizioni comuni contro i dazi dell'amministrazione Trump.

Tuttavia, al vertice di Tegucigalpa si è registrata una significativa presenza di capi di stato: undici. Tra questi, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, un fatto nuovo rispetto al disinteresse del suo predecessore, López Obrador, per questi incontri.

In quell’assise, il presidente brasiliano Lula ha proposto di rivedere la regola del consenso all’unanimità che disciplina le decisioni della Celac e che, secondo Lula, paralizza l'organizzazione. Durante il vertice, l’Uruguay è entrato a far parte del triumvirato che guida l’istituzione, composto anche dalla presidenza uscente (Honduras) e dall'attuale (Colombia).

Pertanto, a Montevideo toccherà la presidenza di Celac per il biennio 2026-2027. Cosa si intende fare? «Celac è l’unica comunità di dialogo tra i nostri 33 paesi, non è l’Unione europea. Vorremo raggiungere accordi interni e dialogare con altri attori, come l’Ue e Cina. Il nostro è un continente meraviglioso e conflittuale. E Celac deve tenerne conto. L’equazione è per una Celac che tenga tutti dentro, sia flessibile e non si paralizzi», afferma Lubetkin. Che aggiunge: «Cerchi concentrici: Mercosur, America latina e Caraibi, sviluppo Sud-Sud, multilateralismo. Questa è la nostra strategia di politica estera, in termini generali».

Le Nazioni unite

All’Italia – dove è arrivato da sedicenne, nel 1976, come rifugiato politico della dittatura militare uruguaiana – dice di dovere «la mia formazione professionale». A Roma, città dove ha vissuto quasi trent’anni, ha lavorato come giornalista alla agenzia di stampa Inter press service e con la Rai, poi come funzionario Nazioni unite. Ricoprendo il ruolo di direttore generale e poi responsabile in America latina della Fao (l’Organizzazione Onu per l’alimentazione e l’agricoltura).

Conosce bene quindi il sistema Nazioni unite e pensa che «le istituzioni multilaterali debbano ripensarsi, il sistema di centralizzazione Onu non è più sostenibile. Il passato non torna, ci sono meno risorse. Il prossimo segretario generale potrebbe venire dalla nostra regione, è una responsabilità per noi».

Il Frente amplio

Lubetkin fa parte del Frente amplio (Fa), una sinistra latinoamericana democratica alternativa alla sinistra autoritaria che governa Cuba, Nicaragua e Venezuela. Non sorprende dunque che il governo del Fa non abbia riconosciuto Nicolás Maduro come presidente del Venezuela.

Il Fa è un animale politico strano, nel quale convivono partiti e militanti cattolici, comunisti, socialdemocratici. «Abbiamo più di 50 anni di storia e per vent’anni siamo stati al governo. L’unità è un tema culturale, i militanti si riconoscono prima nel movimento Fa e poi in uno dei partiti che lo costituiscono. La nostra cultura dell’unità ci ha salvato la vita molte volte. Oggi nascono Frente amplio in altri paesi dell’America Latina, come Cile e Costa Rica. E di recente abbiamo realizzato un cambio generazione completo: il nostro è un paese vecchio, ma abbiamo un governo con giovani e donne in ministeri chiave, credo di essere il più vecchio nel Consiglio dei ministri. Abbiamo una classe politica per i prossimi quindici anni. Il merito è di tanti. Tra questi, molto lo dobbiamo all’ex presidente Pepe Mujica».

