Bruxelles vuole finanziare l’industria militare ucraina con 6 milioni presi dai fondi congelati di Mosca. Però c’è un problema di tempistica: Kiev innova nel campo militare a una velocità da paese in guerra, per cui nuove soluzioni vengono immesse subito sul campo di battaglia, vengono testate e se non funzionano si scartano
L’Ue e l’Ucraina lanciano l’alleanza dei droni (con i soldi russi congelati)
12 settembre 2025 • 20:40
