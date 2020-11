Il governo ungherese ha presentato una bozza di legge che prevede il divieto per le coppie omosessuali di poter adottare bambini. Finora la pratica dell’adozione era consentita per la coppia dello stesso sesso se uno dei due membri faceva richiesta come soggetto singolo. La nuova proposta sancisce una interpretazione «cristiana» della famiglia specificando che per adottare i bambini il nucleo familiare debba essere composto da «una madre donna e da un padre uomo». La bozza è stata duramente condannata dalle associazioni per i diritti civili che hanno accusato il governo, presieduto dal premier, Viktor Orbán, di star approfittando del lockdown, imposto nel paese a causa del Covid-19, per garantirsi di poter approvare la nuova legge senza manifestazioni di protesta. In Ungheria il matrimonio fra le coppia dello stesso sesso è già vietato.

© Riproduzione riservata