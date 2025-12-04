Macron chiede aiuto a Xi e attacca gli Stati Uniti: «Pronti a tradire Kiev»

true false

Il presidente Xi Jinping ha scelto l’ala nord della Grande sala del Popolo, a Piazza Tienanmenn, per dare il benvenuto ad Emmanuel Macron, alla sua quarta visita in Cina. Questa durerà tre giorni. Il benvenuto a Pechino è avvenuto con lunghissimi tappeti rossi, enormi bandiere rosse (quelle nazionali), e rosso anche il vestito della first lady cinese, tra decine di soldati impettiti sull’attenti. Il presidente francese ha lanciato un monito, ribadendo che il dialogo tra Cina e Francia è ora «più