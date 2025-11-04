Maduro sfida Trump: «Non me ne vado, il Cremlino è con me»

Il presidente ribadisce la forza del legame con Mosca e annuncia l’abbattimento di due aerei dei narcos. L’altolà dell’Ue agli Usa: «Nessun intervento armato senza il via libera dell’Onu». Intanto crolla l’export del petrolio venezuelano, calato del 26 per cento rispetto a settembre

Nicolas Maduro alza la testa. Anzi, la voce. Lo fa sulla rete della televisione nazionale: dichiara che due aerei legati al traffico di droga sono stati abbattuti in Apure, al confine con la Colombia, dalle sue forze armate. Il suo paese, assicura, vuole solo la paz. La pace. Poi aggiunge: Mosca per noi c’è, siamo in aggiornamento costante. Quando lo dice, vuole farsi sentire anche (soprattutto) dal presidente americano Donald Trump. Il leader venezuelano – che ha ripetutamente accusato gli amer