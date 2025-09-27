Mondo

Oltre la ricerca del consenso, l’odio Maga per le persone trans

Attivisti trans e sostenitori protestano contro le politiche di Donald Trump
Pasquale Annicchinogiurista
27 settembre 2025 • 07:00

L’ascesa politica del movimento conservatore statunitense sta contribuendo a ridefinire i confini del dibattito pubblico statunitense e globale. Le questioni transgender si sono rivelate efficaci per mobilitare l’elettorato. Ma c’è molto di più

L’ascesa politica del movimento conservatore statunitense, con le sue correnti e le sue contraddizioni, sta contribuendo a ridefinire i confini del dibattito pubblico americano e globale. Proprio in questi giorni abbiamo potuto vedere come le discussioni che hanno riguardato il violento omicidio di Charlie Kirk abbiano avuto un impatto ben oltre i confini statunitensi. Tra le diverse controversie che caratterizzano l’odierno spazio pubblico, la questione dei diritti e delle identità transgender

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.