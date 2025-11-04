Rivoluzione Mamdani: democratici spaccati, Trump tifa per Cuomo

Il presidente lo bolla come «comunista», ma anche una parte dell’establishment democratico fa fatica ad accettare il 34enne, che se eletto sarebbe il primo sindaco musulmano e “socialista” della Grande Mela. Intanto i sondaggi lo danno come grande favorito contro Andrew Cuomo (che si guadagna una sorta di endorsement da Trump). Comunque vada, è un’elezione cruciale per capire che strada prenderà l’America trumpiana