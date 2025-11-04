Rivoluzione Mamdani: democratici spaccati, Trump tifa per Cuomo

Il presidente lo bolla come «comunista», ma anche una parte dell’establishment democratico fa fatica ad accettare il 34enne, che se eletto sarebbe il primo sindaco musulmano e “socialista” della Grande Mela. Intanto i sondaggi lo danno come grande favorito contro Andrew Cuomo (che si guadagna una sorta di endorsement da Trump). Comunque vada, è un’elezione cruciale per capire che strada prenderà l’America trumpiana
«Do democrats have a Zohran Mamdani problem?», si chiedeva ad agosto la Cnn. A campagna elettorale praticamente conclusa verrebbe da dire che sì, il Partito democratico a stelle e strisce ha un problema con il suo candidato alla poltrona di sindaco di New York. Paradossalmente, il 34enne conduce la volata – oggi si vota – con un consolidato distacco rispetto alla preannunciata medaglia d’argento Andrew Cuomo che, dopo la sconfitta alle primarie dem di giugno, si presenta da indipendente. Secondo