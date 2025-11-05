Trump il sovrano prende tre sberle: «Colpa dello shutdown, dem kamikaze»

Nonostante le furenti minacce, il presidente è stato travolto da un’onda che va dai giovani social alle classe meno abbienti. Lui imputa la tripla sconfitta allo shutdown e punta il dito contro i dem. Ma persino Bannon parla di «campanello d’allarme»

true false

Sarebbe ora di finirla di concedere a Donald Trump una sorta di salvacondotto per le cose stupide o orrende che dice. Come se esistesse nelle leggi un “comma Trump” che gli permette di non rispondere delle sue malefatte verbali. Anche quando incidono profondamente nella vita democratica di un grande paese quale sono almeno sinora, e sempre che non si verifichi la prova contraria, gli Stati Uniti d'America. L'invasione di campo del presidente nelle elezioni per il sindaco di New York non possono