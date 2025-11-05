l’incubo newyorkese di donald

Trump il sovrano prende tre sberle: «Colpa dello shutdown, dem kamikaze»

Gigi Riva
05 novembre 2025 • 19:58

Nonostante le furenti minacce, il presidente è stato travolto da un’onda che va dai giovani social alle classe meno abbienti. Lui imputa la tripla sconfitta allo shutdown e punta il dito contro i dem. Ma persino Bannon parla di «campanello d’allarme»

Sarebbe ora di finirla di concedere a Donald Trump una sorta di salvacondotto per le cose stupide o orrende che dice. Come se esistesse nelle leggi un “comma Trump” che gli permette di non rispondere delle sue malefatte verbali. Anche quando incidono profondamente nella vita democratica di un grande paese quale sono almeno sinora, e sempre che non si verifichi la prova contraria, gli Stati Uniti d'America. L'invasione di campo del presidente nelle elezioni per il sindaco di New York non possono

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)