Non è ancora rivoluzione

Marocco in fiamme, i giovani sfidano il potere nel regno

Youssef Hassan Holgado
02 ottobre 2025 • 18:47Aggiornato, 02 ottobre 2025 • 18:47

La violenza delle forze di sicurezza ricorda i tempi dei moti rivoluzionari del 2011. Oggi le rivendicazioni sono sociali e ci sono differenze con quelle di allora ma il movimento è nato e cresce con modalità simili

È presto per capire se le proteste giovanili in corso in Marocco assumeranno le sembianze di una rivoluzione. Ma la violenza della polizia, sfociata in oltre 400 arresti e nell’uccisione di due manifestanti, ricorda i moti scoppiati a cavallo tra il 2010 e il 2011, che hanno inaugurato un nuovo corso nella storia dei paesi del Nord Africa. E non solo. In Tunisia il presidente Ben Ali era stato cacciato dall’ondata di proteste in seguito alla morte di Mohamed Bouazizi, venditore ambulante che si

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.