Mattarella: «Nelle relazioni internazionali prevalgono comportamenti teppistici, il dialogo scambiato per remissività»

Il capo dello Stato ha preso parte all’inaugurazione dell’ incontro per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, svoltasi presso l’auditorium della captale, dal titolo “Osare la pace”

«Osservando l'instabilità, le tensioni e conflitti, la violenza anche verbale che caratterizzano la nostra contemporaneità, si registra la diffusione di atteggiamenti che, se applicati alla convivenza all'interno delle nostre società nazionali, meriterebbero l’appellativo di teppistici». È quanto ha detto nella serata di domenica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell’incontro per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, svoltasi presso l’audi