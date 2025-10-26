Mondo

Mattarella: «Nelle relazioni internazionali prevalgono comportamenti teppistici, il dialogo scambiato per remissività»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro internazionale per la pace
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro internazionale per la pace
Francesco Peloso
26 ottobre 2025 • 19:55

Il capo dello Stato ha preso parte all’inaugurazione dell’ incontro per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, svoltasi presso l’auditorium della captale, dal titolo “Osare la pace”

«Osservando l'instabilità, le tensioni e conflitti, la violenza anche verbale che caratterizzano la nostra contemporaneità, si registra la diffusione di atteggiamenti che, se applicati alla convivenza all'interno delle nostre società nazionali, meriterebbero l’appellativo di teppistici». È quanto ha detto nella serata di domenica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell’incontro per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, svoltasi presso l’audi

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).