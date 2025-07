Il lancio è previsto per il primo settembre. Mosca ne fa una questione di sicurezza, in realtà si tratta solo dell’ultimo tassello di una strategia volta a facilitare la creazione di un ecosistema digitale sotto lo stretto controllo statale

In nome della sicurezza nazionale sono sempre più numerose le iniziative di molteplici governi nel mondo che, tramite l’utilizzazione dei dati, costringono i loro cittadini al confino digitale, che diviene poi vera e propria sorveglianza sul corpo e sulle menti. Sembra poter rientrare in questo paradigma la notizia del lancio della nuova piattaforma di messaggistica russa denominata Max che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe andare a sostituire il popolare servizio di messaggistica Whatsapp.

Il lancio di Max è previsto per il prossimo primo settembre e le specifiche tecniche del prodotto dovrebbero consentire alle agenzie governative russe di monitorare, tra le altre cose, la posizione, le attività finanziarie e la navigazione degli utenti.

La narrazione relativa alla necessità di un servizio digitale nazionale è ovviamente costruita sui problemi di sicurezza che sorgerebbero dal mancato controllo rispetto a servizi gestiti da aziende straniere e dalla volontà di forzare verso una transizione all’utilizzazione di alternative tecnologiche nazionali. Nel caso russo questo appare essere solo l’ultimo tassello di una strategia volta a facilitare la creazione di un ecosistema digitale sotto lo stretto controllo delle agenzie governative.

Nella campagna per il lancio della nuova app sono state già reclutati influencer e personaggi famosi che hanno iniziato a decantarne le lodi al fine di convincere gli utenti a farne uso. Si tratta, a ben vedere, di un tema che tiene vivo il dibattito anche negli Stati Uniti e in Europa per ciò che concerne i dati degli utenti che utilizzano TikTok e che sottolinea, ancora una volta, quanto le categorie della sorveglianza e della sicurezza siano ormai divenute centrali nel dibattito globale sul digitale e sulla sua regolazione.

Già diversi anni fa Stefano Rodotà aveva sottolineato come «se la società della sorveglianza deve essere considerata come un carattere della postmodernità, da essa è impossibile sfuggire, con essa si deve convivere (...) Essa è ormai un dato di realtà con cui si devono fare i conti».

Quello che muta, a seconda dei contesti, sono però le modalità concrete di dispiegamento della sorveglianza. Proprio per questi motivi già Rodotà invitava a definire le «condizioni necessarie per evitare che la società della sorveglianza si risolva nel controllo autoritario, nella discriminazione, in vecchie e nuove stratificazioni sociali produttive di esclusione».

In alcuni contesti, a stravolgere vite e diritti delle persone, possono essere i poteri privati tramite le grandi corporation del Big Tech. In altri, come nel caso russo o in quello cinese, è molto più evidente il ruolo di un potere pubblico di natura autoritaria che massimizza le sue capacità di controllo mediante l’adozione degli strumenti digitali che consentono la sorveglianza degli individui.

Il digitale impone dunque la necessità di una riflessione nuova e approfondita sulle condizioni minime necessarie che possano garantire che l’utilizzo dei dati degli individui non si risolva nella possibilità definitiva della negazione della libertà e dell’emancipazione individuale.

Il problema è, purtroppo, in una fase ben più avanzata rispetto ai nodi, pur rilevanti, evidenziati dall’utilizzo delle “kiss cam” nei concerti di cui si è di recente ampiamente discusso.

Le evoluzioni delle ultime ore in Russia seguono un copione che negli ultimi anni ha visto la Cina e il Partito comunista cinese sulla frontiera più avanzata della repressione high-tech che, dopo essere stata testata sulle minoranze nazionali, ora viene esportata come modello e come tecnologie in tutto il mondo.

Già nel 2019 l’Europarlamento aveva evidenziato con una risoluzione come le autorità cinesi stessero «conducendo una campagna sempre più intensa di internamento di massa, sorveglianza digitale invasiva (comprendente la tecnologia del riconoscimento facciale e la raccolta di dati), indottrinamento politico e assimilazione culturale forzata».

L’adozione di Max e il nazionalismo tecnologico russo di queste ore ci dicono che il modello cinese continua a guadagnare terreno e che le possibilità di sorveglianza generate dai dati e dalla possibilità della loro raccolta e trattamento costituiscono una delle sfide principali alla tenuta dei sistemi democratici. Ad essere in gioco sono la tutela dei diritti e della dignità individuale.

© Riproduzione riservata