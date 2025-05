Donald Trump fomenta l’odio verso musulmani e neri, ma le sue politiche stupide lo stanno danneggiando». Secondo Deirdre McCloskey, professoressa emerita di Economia e Storia presso l’Università dell’Illinois a Chicago, una delle massime teoriche del libero mercato, in libreria con la sua Trilogia della borghesia tradotta per la prima volta in italiano dalla Silvio Berlusconi Editore, il presidente americano uscirà sconfitto dalle prossime elezioni di medio termine.

Sono venute a mancare le idee liberali che secondo lei hanno dato inizio allo sviluppo della società?

Sì, per esempio in Italia. Tanti votano come se volessero sempre più socialdemocrazia. C’è una forte tendenza affinché la democrazia diventi sociale: io ricevo un beneficio dallo stato e a pagare sei tu. Meraviglioso. Penso che questo sia il problema moderno e il termine corretto è statalismo. Ora, la versione estrema di tutto ciò è il fascismo.

Nella trilogia pone particolare enfasi sul ruolo dell’arte oratoria che ha permesso a queste idee di prendere piede. C’è un problema anche nel linguaggio che utilizziamo?

Sì, esatto. La parola “socialismo” suona bene. È bello essere socialisti, preoccuparsi dei poveri. Il fatto è che tutti noi siamo stati cresciuti da famiglie. E la famiglia – giustamente, ed è una cosa buona – è un’impresa socialista: «Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni». Per una grande società, però, non funziona.

E cosa crede impedisca agli economisti, o anche alla politica, di sviluppare questo tipo di idee?

Ancora una volta è una questione di vocabolario, di retorica inconscia. Nel caso dell’economia parlano di imperfezioni del mercato. Gli economisti moderni ne contano ben 108, tutte osservate negli ultimi 100 o 150 anni. E nello stesso periodo, l’Italia è passata da un reddito giornaliero di 2 o 3 dollari a oltre 100 dollari. Il sistema era così difettoso, con 108 imperfezioni, ma l’Italia è diventata 30 volte più ricca?

Pensa ci sia anche una mancanza di complessità nel modo in cui parliamo oggi di economia e crescita, anche grazie a come la raccontano i politici populisti?

Sì, e come gli economisti che non misurano nulla, neanche la popolazione lo fa. Dicono: “In Italia, il grande problema è l’immigrazione!”. Ma gli immigrati in Italia sono pochi. E in due generazioni tifano per la nazionale italiana e fanno battute in italiano. Negli Stati Uniti è successo lo stesso.

Nella sua ricerca si è occupata tanto anche della posizione dei meno abbienti. Non la preoccupa la disuguaglianza in sé, ma ritiene un problema l’invidia causata dalla disuguaglianza relativa.

Sì, esatto. Non dovremmo insegnare alla gente a essere invidiosa, è irresponsabile. Eppure, molti lo fanno. Trump alimenta l’invidia verso i ricchi, mentre favorisce i suoi amici ricchi. Il problema vero, però, è la povertà. Il segreto è permettere alle persone di partecipare alla competizione. Dargli il permesso di studiare, di trasferirsi, di lavorare. La soluzione è la libertà. L’ancien régime era fisso e gerarchico. Il liberalismo ha permesso la mobilità.

È anche un tema sociale?

Una volta, le donne erano messe all’angolo. Anche per le persone trans era così: ora possono vivere apertamente e non importa più niente a nessuno. A parte a Trump e ai suoi amici che fomentano l’odio anti-trans, perché ormai non funziona più odiare i gay. La società è andata oltre.

E allora, se alla fine stiamo tutti meglio, perché i ricchi temono tanto questa mobilità sociale?

Negli Stati Uniti, molti ricchi sentono di dover “restituire”. Non mi piace il termine perché implica che abbiano rubato per diventarlo, ma l’idea è nobile. Contemporaneamente, se vuoi fermare la crescita e l’innovazione, il modo migliore è tassare troppo i ricchi: i miliardari sono pochi. Anche se li si espropria tutti, non aiuterai davvero i poveri. E poi, si può fare una volta soltanto, non sono mucche da mungere.

Torniamo alla questione dei dazi. Trump dice che gli Usa devono “vincere” nei mercati internazionali e recuperare la ricchezza di cui sono stati “truffati” dagli altri paesi. Nella trilogia scrive che il dominio economico europeo nel mondo è stato temporaneo, Trump sta cercando di fermare il tramonto di quello americano?

Sì, ed è ridicolo. Il dominio americano era un fenomeno degli anni Cinquanta, come risultato della guerra. Ma già negli anni Sessanta, con i negoziati che ha intrapreso Kennedy, gli Usa hanno favorito il libero commercio con il risultato di rendere tutto il mondo molto più ricco. Trump, invece, ha messo dazi sull’acciaio. Ma tutti possono produrre acciaio, non è una tecnologia avanzata: perché proteggere un’industria simile?

Ed è preoccupata che stia sparendo la borghesia e andiamo incontro a un mondo in cui sopravvivano solo super-ricchi e poveri?

No. Non è vero che il capitalismo causa disuguaglianza: il reddito da lavoro, per esempio, è rimasto stabile come percentuale del reddito nazionale. Non stiamo diventando più diseguali, è una falsa narrazione. La classe media esiste ancora, basta guardarsi intorno.

Trump non sta polarizzando la situazione tra ricchi e poveri?

Sta perdendo popolarità. Le sue politiche, nello specifico la campagna sui dazi, sono così stupide che anche l’elettore medio sta iniziando a capirlo: un terzo dell’elettorato è trumpiano e lo resterà, ma il resto non necessariamente. Per questo perderà le elezioni di Midterm.

Ha scritto anche che bisogna “prendersi cura” del capitalismo etico. Come si fa? C’è qualcosa che andrebbe regolamentata diversamente?

No, il capitalismo è già etico. Scambiare liberamente non è immorale. L’economia non corrompe: è un pregiudizio cristiano antico, ma infondato. Il sistema capitalista, che chiamo “innovismo”, non è basato sull’avidità.

Non si rischia di deregolamentare troppo?

Bisogna tagliare la burocrazia e regolamentazione, come sta facendo Javier Milei in Argentina. Andrà molto bene alle elezioni per il congresso del prossimo dicembre. Ed è perché sta rimuovendo il tetto agli affitti e altre regolamentazioni che facevano assomigliare l’Argentina alla Corea del Nord. E, soprattutto, sta convincendo gli argentini che non sono tasse e sussidi a far stare meglio i cittadini.

