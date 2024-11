Israele ha ufficialmente comunicato alle Nazioni Unite la cessazione delle proprie relazioni con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano dopo l'approvazione la scorsa settimana di due progetti di legge che vietano all'Unrwa di operare in Israele.

"A seguito dell'approvazione della legge sull'Unrwa, lo Stato di Israele ha ufficialmente notificato al Presidente dell'Assemblea Generale la cessazione della cooperazione con l'agenzia" si legge in un post dell'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, sul social network X. La legislazione approvata dalla Knesset il 28 ottobre entrerà in vigore tra tre mesi. "Nonostante le prove schiaccianti che abbiamo presentato all'Onu e che confermano l'infiltrazione di Hamas nell'Unrwa, l'ONU non ha fatto nulla per correggere la situazione", ha scritto Danon, sottolineando che Israele collaborerà con "altre" agenzie umanitarie. "Ma non con organizzazioni che promuovono il terrorismo contro di noi".

L'Unrwa è stata istituita nel 1950 dall'Onu e fornisce servizi sociali a più di cinque milioni di rifugiati palestinesi che oggi vivono nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria e in Giordania.