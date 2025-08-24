Sono passati dieci anni dal fatidico «Wir schaffen das» (noi ce la facciamo), con il quale la cancelliera venuta dall’est avviò la sua svolta più clamorosa, benedicendo l’accoglienza di oltre un milione di migranti nella Repubblica federale. Una scelta rivoluzionaria vista con gli occhi di oggi. Che però si portata dietro anche l’innalzamento dell’”onda nera” dell’AfD

Possono tre parole cambiare la traiettoria della storia? O, se non altro, possono tre parole cambiare il destino, la percezione, il carattere di una leadership? In tanti se lo sono chiesti, almeno dopo il 31 agosto 2015. Quel giorno di dieci anni fa gli occhi del mondo erano puntati su Angela Merkel, quando la Germania e l’Europa si ritrovarono al centro di un’ondata migratoria di dimensioni globali: alla fine si calcolerà che in pochi mesi sono stati 1,1 milioni i profughi approdati nella Repubblica federale. La cancelliera, con il suo proverbiale senso del dovere, quel giorno si sottopose come sempre alle domande dei giornalisti accorsi alla Bundespressekonferenz, il luogo “istituzionale” nel quale il quarto potere accoglie il potere politico. Ed è qui che cadono le tre parole che mutano l’immagine che Angela Merkel ha di sé e, ancora di più, l’immagine che il mondo ha di Angela Merkel.

«Wir schaffen das»: “noi ce la facciamo", scandisce la cancelliera. Vuol dire: la Germania è in grado di sostenere e gestire questa ondata di migratoria. Un fenomeno senza precedenti in queste dimensioni, con migliaia di profughi in arrivo ogni giorno sulle rotte dell’Egeo, attraverso la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la cosiddetta rotta balcanica, attraverso l’Ungheria, attraverso l’Austria, via via verso la Germania. Un flusso che appare ininterrotto, centinaia di migliaia, che sembrano crescere sempre di più. Stranieri. Gente sconosciuta. Soprattutto siriani, afghani, iracheni. Uomini, donne, bambini. «Noi ce la facciamo», ribadisce la ragazza venuta dalla Ddr.

Vuol dire che la Germania aveva deciso di non chiudere le porte. Che la Germania era in grado di accogliere. Vuol dire che non alzava fili spinati, né muri. La Germania mostrava all’Europa e al mondo intero che era capace di solidarietà.

Una scelta rivoluzionaria

Visto con lo sguardo dell’oggi, pare una scelta rivoluzionaria. Oggi che la retorica della “difesa delle frontiere” è quella dominante, oggi che nella stessa Germania si votano a catena misure restrittive verso i migranti, oggi che l’ultradestra dell’AfD – prima o seconda forza politica del paese, a seconda dei sondaggi – diffonde video spaventosi in cui inneggia alla “remigrazione” (vedi alla voce deportazione) degli stranieri come panacea di tutti i mali.

Invece quel giorno di fine agosto «Willkommenskultur» diventò improvvisamente la parola magica: “cultura del benvenuto”, ossia dell’accoglienza. Tedeschi che innalzano cartelli con la scritta «benvenuti» ai migranti in arrivo, cittadini impeccabili che ospitano gli stranieri in casa propria. Di colpo, si potrebbe dire, la “cancelliera di ferro” – quella che durante l’eurocrisi veniva ritratta dai manifestanti con i baffetti alla Hitler – diventa la cancelliera delle “porte aperte”. È un cambio di paradigma. È un percorso strano, accidentato, che la trasformerà, nel tempo (ossia dopo la prima conquista della Casa Bianca da parte di Donald Trump) nell’«ultima leader del mondo libero», come scriverà sul Guardian lo storico ed editorialista Timothy Garton Ash, imitato rapidamente da altri. Non fu l’unico a pensarla così. Narrano che persino Barack Obama (con il quale non sempre i rapporti erano stati facilissimi) avesse sentito il bisogno, data la situazione di instabilità globale seguita all’elezione dell’ex tycoon, di premere su Merkel perché si ricandidasse alle elezioni federali del 2017.

Non solo: negli anni a seguire colei che il giorno della caduta del Muro aveva preferito andare in sauna prima di unirsi ai berlinesi in festa sembro essere l’unica capace di tenere testa a Trump, all’autocrate Putin, al "sultano” Erdogan, ai sovranisti di ogni specie e latitudine. Lei è quella che ribadirà in tutte le salse i principi del multilateralismo contro l’“America First” del presidente dai capelli arancioni, lei è quella che organizzerà vertici di integrazione mentre altri tiravano su muri anti-migranti, che siano lungo il confine col Messico oppure alle frontiere dell’Ungheria. «Dovremmo imparare dai tedeschi come si devono trattare i rifugiati», sentenziò lo storico israeliano Tom Segev nel momento in cui la crisi dei migranti aveva raggiunto il suo apice.

La ferita tedesca

Ovviamente il problema è che non tutti la vedono così. Soprattutto in Germania. Vasti strati di quello stesso paese che nell’anno del ciclone 2015 si mostra empatico, tollerante e cosmopolita come mai, non sembrano in grado di digerire ed elaborare l’ondata dei migranti nella propria Heimat, nella patria, nel proprio territorio fatto di tante piccole e grandi comunità che hanno un’immagine di sé nella quale l’arrivo improvviso di nuovi stranieri è percepita come qualcosa di spiazzante, di difficilmente elaborabile, nel migliore dei casi, come un’invasione in quello peggiore.

La “ferita” che taglia in due la patria di Goethe, di Hegel e di Beethoven è proprio quella dei migranti. Nei mesi successivi all’agosto 2015 i telegiornali mostravano le immagini di paesini alle quali le autorità avevano destinato, nell’organizzazione dei flussi, un numero di migranti che superava ampiamente quello degli abitanti, faceva il giro del mondo la foto della cancelliera che si concedeva sorridente ad un selfie con un profugo, mentre si moltiplicavano nelle anagrafi tedesche i casi di bambini stranieri ai quali i genitori entusiasti davano il nome di “Angela”. Una sorta di frullato in cui tutto si mischia con tutto, dall’aumento – di anno in anno – dei reati a sfondo xenofobo e con una chiara matrice di destra estrema, fino all’incredibile caso della notte di capodanno a Colonia, nel 2016, quando furono denunciati centinaia di casi di molestie verso donne sole da parte di migranti, come fosse una sorta di attacco concordato. Scene di difficile decrittazione, che accendono l’immaginario di tanti tedeschi, convinti «di non essere più padroni in casa propria».

Estranea nel proprio paese

Un fenomeno complesso, che ha finito per influire sulla percezione che una parte del paese ha della propria cancelliera-icona: come se per tanti tedeschi l’arrivo dei nuovi estranei non avesse fatto altro che confermare il senso di estraneità sempre avvertita nei confronti della stessa cancelliera, «un’estranea nel proprio paese», come sintetizza sempre nel 2016 il Tagesspiegel. È un sommovimento profondo che agitava (e continua ad agitare) le viscere della Germania.

Difficile dire se Merkel fosse pienamente consapevole della dimensione storica del sisma di lunga durata che avrebbe attraversato il paese, per rimodellarlo in modi che forse non sono ancora stati definitivamente compresi. Forse sì, ne fu consapevole: quel che è certo è che la Zauder-Kanzlerin (la “cancelliera-tentenna”) sulla vicenda migranti ha sempre tenuto duro, pensando di giocarsi molto più che una momentanea partita del consenso. Merkel ripeterà ancora e ancora il suo nuovo mantra, «Wir schaffen das», probabilmente anche per darsi e dare coraggio. Anche quando a Heidenau, in Sassonia, dei manifestanti le urlarono «traditrice del popolo» e «puttana».

Anche quando dalle file del suo partito, la Cdu, e dei fratelli-serpenti bavaresi della Csu, si sibilò che Merkel stesse sbagliando tutto. «Lei, che viene dalla Ddr, vuole essere soprattutto una buona europea. Forse non c’è niente che la guidi più di questo», ipotizzò, sempre sul Tagesspiegel, Stephan-Andreas Casdorff. O forse, butta là qualcun altro, Merkel si voleva giocare la carta dell’ultimo scorcio di carriera, quella per cui si mette da parte il business as usual per passare, più proficuamente, alla storia.

