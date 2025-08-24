Sono passati dieci anni dal fatidico «Wir schaffen das» (noi ce la facciamo), con il quale la cancelliera venuta dall’est avviò la sua svolta più clamorosa, benedicendo l’accoglienza di oltre un milione di migranti nella Repubblica federale. Una scelta rivoluzionaria vista con gli occhi di oggi. Che però si portata dietro anche l’innalzamento dell’”onda nera” dell’AfD
Le “porte aperte” della Germania, la vera rivoluzione di Frau Merkel
24 agosto 2025 • 06:00
