Migliaia di persone hanno preso le strade del Messico per chiedere verità e giustizia per le oltre 127mila persone che dal 1962 ad oggi sono scomparse nel silenzio. La manifestazione principale è stata nella capitale, Città del Messico, ma sono a decine le città dove si è manifestato lo scorso 10 maggio. «Questo giorno non è di festa, è di lotta e di protesta», è il coro più diffuso, da nord a sud, per la tredicesima giornata nazione di mobilitazione nazionale che si svolge nel giorno della festa della mamma.

A due mesi dalla scoperta del campo di sterminio trovato nello stato di Jalisco e delle fosse comuni in Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Veracruz, e altri stati del paese, tensione e rassegnazione sono forti. Brenda Hernandez, una tra le tante, tantissime, “madres buscadoras” (madri in cerca) dice che ciò che si è scoperto «non rappresenta una novità». Brenda fa parte del collettivo “Buscando a nuestros desaparecidos y desparecidas Veracruz” (Alla ricerca delle persone scomparse e disperse, Veracruz).

Solo in questo angolo del Messico sono più di 7000 le persone di cui non si sa più nulla. Brenda cerca dal 18 giugno 2010 Mario Alberto de Ocampo Contreras. Dal 2006 ad oggi, da quando il governo di Calderon iniziò la “guerra alla droga”, sono almeno 100mila in tutto il paese i desaparecidos. La stringente cronaca ha obbligato l’Onu ad impugnare l’articolo 34 della convenzione internazionale e aprire un’investigazione urgente sul paese.

Brenda racconta che «nello stato di Veracruz già alla fine del 2018 sono stati trovati luoghi di sterminio. Per esempio il caso del Predio La Guapota a Ursulo Galvan. In questa proprietà sono state trovate 86 tombe con almeno 380 resti scheletrici esumati».

Racconta anche di altri ritrovamenti, Brenda, come quello del rancho della morte, a Teuchitlan nello stato del Jalisco: «Non è una novità. Solo che le famiglie in ricerca dei proprio cari hanno normalizzato i ritrovamenti, mentre il governo nasconde la verità». Il fatto è che lo scorso 5 marzo il collettivo Guerreros Buscadores di Jalisco è entrato nel Rancho Izaguirre, ad un'ora da Guadalajara, la seconda città del Messico. Qui ha trovato 400 scarpe, zaini, oggetti personali, lettere e resti di corpi carbonizzati. L’esistenza del Rancho era stata denunciata nel 2017 da un sopravvissuto, e nel settembre del 2024 la Guardia Nazionale aveva condotto un'ispezione trovando dieci individui in possesso di armi ad uso esclusivo dell'esercito. Due sono stati arrestati, ma non è stata aperta nessuna indagine è stata aperta. Per Jose Raul Servin Garcia, del collettivo «la scelta della procura ha un significato allarmante: il governo non voleva che si conoscesse la realtà».

Cortine fumogene

Dopo i ritrovamenti - e l’intervento dell’Onu - il governo del Messico ha cercato di negare la strutturalità del fenomeno, tentando di scaricare tutte le responsabilità sul crimine organizzato. Secondo Brenda Hernandez, «il governo reagisce a suo piacimento, spesso alzando cortine fumogene».

L’ondata di polemiche che ha colpito il governo ha generato indignazione. L’appoggio sociale massiccio alle famiglie che cercano i proprio cari ha obbligato la presidente Claudia Sheinbaum all’ascolto e così ci sono stati alcuni incontri tra il governo e famigliari di desaparecidos. È noto che i gruppi criminali facciano sparire “nemici”, così come i testimoni del loro operato e delle interconnessioni con istituzioni e economie legali. Quando la Procura cercò di “chiudere” il caso dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa, pochi giorni dopo la notte di Iguala, si raccontò che i giovani erano stati portati e bruciati nella discarica di Cocula.

Le inchieste indipendenti dimostrato la cooperazione di istituzioni, corpi militari e criminali, così come è noto che spesso le sparizioni iniziano con un fermo di polizia o dell’esercito. In Messico c'è una guerra, lo dicono i morti (400mila) e desaparecidos (127mila). Nel 2006 l'hanno chiamata “guerra alla droga”, in realtà è una guerra di frammentazione del paese che non ha come obiettivo i gruppi del crimine organizzato, ma il controllo del territorio, ed il suo sfruttamento. L'inazione della Procura di Jalisco, la presenza di armi militari nel Rancho, i tentativi di normalizzazione e le campagne di de-responsabilizzazione della politica ci dicono sempre più che il Messico delineano il quadro: i criminali si infiltrano nelle istituzioni ma allo stesso tempo sono lo “strumento” per la politica e le economie legali per creare stati d'eccezione ed imporre grandi progetti infrastrutturali, turistici ed estrattivi.

Negli ultimi venti anni nelle zone di contesa criminale sono state portate a termine diverse grandi opere sospese da anni per le proteste sociali. L’azione criminale è l'alibi per ogni tipo di reato. È la “giustificazione” per spingere le comunità indigene a lasciare le proprie terre, è il motivo per cui ambientalisti, giornalisti e persone “semplici” spariscono o vengono uccise.

Guerra non dichiarata

Juan Carlos Trujillo Herrera cerca i suoi quattro fratelli spariti tra il 2008 ed il 2010. Fa parte della Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas e oggi dice: «Siamo in una situazione di guerra non dichiarata. Abbiamo Stati con alti livelli di violenza e forte presenza di criminalità organizzata, che in precedenza era legata alla vendita di droga poi è diventata milizia, criminalità organizzata e pure istituzionalizzata».

Marina, che fa parte dello stesso collettivo di Brenda, cerca suo nipote dal 2014. «Questa sparizione ha cambiato la vita di tutta la famiglia, non solo di mia sorella», dice. «Fino ad un quindicina di anni fa ad Acapulco potevo tornare a casa, da sola, a qualsiasi ora. Ora ho paura ad andare a fare la spesa. Qui è la polizia a far sparire le persone».

