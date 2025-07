La Tunisia non è un paese sicuro. Almeno non per tutti. Non lo è per buona parte della società civile tunisina, per gli attivisti dei diritti umani e gli avvocati che denunciano le politiche autoritarie del presidente Kais Saied. Non lo è per le persone migranti, spesso deportate nel deserto per poi essere detenute in Libia.

Nonostante le inchieste giornalistiche che lo scorso anno avevano suscitato l’indignazione di parte della comunità internazionale, le deportazioni della comunità subsahariana non si sono fermate e la loro condizione è addirittura peggiorata.

Ibrahim Fofana, della rete Medical Emergency Network for Refugees in Tunisia, vive da due anni nel paese e racconta la «terribile situazione in cui vivono i migranti», finché la telefonata non viene interrotta da un’emergenza.

La popolazione migrante vive soprattutto tra Sfax, El Amra e Jebiniana. «Mentre parliamo, centinaia di migranti si trovano nel deserto, migliaia sono in Libia e altre centinaia vivono sotto gli alberi di ulivo perché rimasti senza rifugio. Non hanno né acqua né cibo a disposizione», racconta Fofana.

Gli accampamenti informali composti da tende e baracche vengono distrutti di continuo. «Spesso è la polizia a farlo», racconta il volontario, spiegando che per i migranti è impossibile pagare un affitto in città. «I costi sono troppo alti, chiedono dai 100 ai 200 euro per un appartamento o un posto per dormire», aggiunge, «per questo costruiscono “alloggi” di fortuna, riparandosi con teli di plastica». Quasi impossibile trovare un lavoro, chi ce l’ha è sottopagato e sfruttato.

La loro situazione sanitaria è tragica: in molti soffrono di diarrea, infezioni e altre malattie. Non solo gli uomini adulti, anche donne incinta e minori. Fofana stima che ad oggi ci siano circa 200 bambini nati da persone migranti in Tunisia nell’ultimo anno. «È una situazione incredibilmente pericolosa per la loro vita, abbiamo raccolto molte testimonianze e presentato denunce», continua il volontario.

È il risultato delle politiche xenofobe e delle dichiarazioni razziste del presidente Saied, il quale ha trovato nei subsahariani il capro espiatorio della crisi economica che attanaglia il paese da anni. Ha accusato la comunità di voler attuare una sostituzione etnica, parole che hanno incitato centinaia di tunisini a compiere violenze e discriminazioni contro i migranti. Il risultato finale delle sue politiche è chiaro: spingere i migranti a tornare nei loro paesi di origine con i rimpatri operati dalle organizzazioni internazionali.

Chi riesce a imbarcarsi per l’Europa e viene intercettato in mare dalla Guardia nazionale o guardia costiera tunisina subisce trattamenti inumani e degradanti prima di venire deportato lungo i confini con la Libia e venduto alle milizie. «Per il loro rilascio i libici chiedono una somma ingente di denaro che può arrivare fino ai mille euro», dice Fofana.

Dalla Libia all’Europa

Una volta oltrepassato il confine, la Libia è un altro inferno. I corpi delle persone migranti sono merce in vendita tra milizie e trafficanti di esseri umani fino al momento in cui attraversano il Mediterraneo in direzione Europa.

Dal 2023 a oggi, infatti, il flusso delle partenze è cambiato. Se la Tunisia ha fermato le partenze con i soldi dell’accordo firmato tra Bruxelles e Tunisi, mediato dalla premier Giorgia Meloni, in Libia i migranti vengono usati come ricatto per incassare credito politico e finanziamenti.

Secondo gli ultimi dati di Unhcr il 91 per cento di tutti gli arrivi via mare in Italia nel 2025 è partito dalle coste libiche, nel 2024 erano il 56 per cento. Un trend contrario a quello proveniente dalla Tunisia, scesa dal 39 per cento al 6 per cento.

In Libia, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), ci sono 867.055 migranti di cui la maggior parte originari dal Sudan e dalla Nigeria (oltre 160mila in più rispetto al 2024). Numeri alti che preoccupano i governi europei, dato l’aumento delle partenze dalla Cirenaica, territorio controllato da Khalifa Haftar. Anche per questo il commissario europeo alla migrazione, Magnus Brunner, doveva incontrare il generale a Bengasi a inizio mese prima di essere espulso dal paese insieme ai ministri europei. Da una parte, i governi Ue, come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, vogliono aumentare i rimpatri “volontari” dalla Libia verso i paesi di origine. Dall’altra, invece, l’obiettivo è rafforzare il controllo dei confini marittimi, tradotto: aumentare le intercettazioni in mare da parte della violenta guardia costiera libica.

Secondo l’Oim, da gennaio al 19 luglio sono 12.643 i migranti intercettati nel Mediterraneo e riportati in Libia, dove, come dimostrano le inchieste della Corte penale internazionale sul caso di Osama Njeem Almasri, subiscono crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

